Am Montag ereignete sich auf der Route de Plamproz in Fionnay ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer kam dabei ums Leben. Er war von der Strasse abgekommen und gegen einen Felsen geprallt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 81-jähriger Schweizer stirbt nach Autounfall in Fionnay VS am Montag

Fahrzeug prallte gegen Felsen und rutschte den Hang hinunter

Untersuchung zu Unfallhergang eingeleitet

Am Montag kurz nach 16 Uhr, fuhr ein Autofahrer allein auf der Route de Plamproz in Fionnay VS in Richtung Lourtier VS.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Felsen und rutschte anschliessend den Hang hinunter. Danach querte es erneut die Strasse und kam schliesslich oberhalb einer Stützmauer in instabiler Lage zum Stillstand.

Trotz der medizinischen Erstversorgung durch die von der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO 144) aufgebotenen Rettungskräfte verstarb der Verunfallte noch an der Unfallstelle.

Beim Opfer handelt es sich um einen 81-jährigen Schweizer. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.