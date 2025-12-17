Darum gehts Steuerverwaltung Schwyz verschickt versehentlich 10'000 Steuerrechnungen doppelt

Zahlungs- und Rekursfristen bleiben vom zweiten Versand unberührt

Fehler durch Verwechslung eines Druckauftrages, Kosten halten sich in Grenzen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Im Kanton Schwyz kam es kürzlich zu einer Panne: Die Steuerverwaltung hat versehentlich zum zweiten Mal Veranlagungen und Steuerrechnungen zugestellt, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet. Betroffen sind natürliche Personen und Firmen. «Es wurden noch einmal 10’000 Couverts verschickt», so Markus Beeler, Vorsteher der Steuerverwaltung, gegenüber der Zeitung.

Massgebend für die Zahlungs- und Rekursfristen sei der erste Versand am 17. November. Den zweiten Versand müsse man nicht weiter beachten, heisst es vom Kanton. «Wenn doch doppelte Zahlungen eingehen, werden wir diese natürlich vollumfänglich rückerstatten.»

Grund für den Fehler sei eine Verwechslung eines Druckauftrages. Die Kosten seien nicht allzu hoch. «Es handelt sich dabei um einen Massenversand, die Kosten halten sich im Rahmen und sind somit kaum ein Thema.»

Der Fehler ist im Vergleich zu anderen Kantonen noch glimpflich ausgegangen. Im Kanton Thurgau wurde bei der Bundessteuer für 2024 bei über 17'000 Personen der Kinderabzug vergessen.