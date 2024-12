Das Skigebiet Mörlialp in Obwalden leidet unter einer falschen Google-Maps-Anzeige. Die Zufahrtsstrasse wird als gesperrt dargestellt, obwohl sie offen ist. Der Betreiber Simon Furrer (41) befürchtet Einbussen und hofft auf alternative Informationsquellen für Gäste.

Auf einen Blick Google Maps zeigt Zufahrtsstrasse zur Mörlialp fälschlicherweise als gesperrt an

Skigebiet Mörlialp befürchtet Einbussen wegen falscher Google-Maps-Information

Falschmeldung besteht seit etwa vier Jahren, Skigebiet hat 12 Pistenkilometer

Seit Tagen liegt eine dicke Nebelschicht über weiten Teilen der Schweiz. Wer diesem tristen Grau entfliehen will, muss in höhere Lagen. Dort locken Sonnenschein und vielerorts reichlich Schnee, so auch im kleinen Skigebiet Mörlialp im Kanton Obwalden.

Die Mörlialp oberhalb von Giswil bietet zwölf Pistenkilometer – ideal für Anfänger und Könner, wie das Skigebiet wirbt. Die Wetterbedingungen für einen kurzen Wochenendausflug sind momentan optimal, wie der aktuelle Pistenbericht auf der Website zeigt. Von Luzern aus erreicht man die Mörlialp in nur 40 Minuten – wäre da nicht Google Maps.

«Falschmeldung besteht seit drei bis vier Jahren»

Der Online-Kartendienst zeigt die Zufahrtsstrasse, die Panoramastrasse, als gesperrt an. Das ist ein Problem für das Skigebiet, das auf jeden Gast angewiesen ist. «Ich rechne schwer damit, dass wir deshalb Einbussen haben», sagt Simon Furrer (41). «Ich befürchte, dass viele wegen der angeblichen Sperrung nicht anreisen.»

Furrer ist seit einem Jahr Verwaltungsratspräsident des Skigebiets und hat das Problem sozusagen geerbt. «Laut meinem Vorgänger besteht die Falschmeldung seit drei bis vier Jahren», erklärt er. Besonders ärgerlich: Im Winter bleibt die Sperrung permanent aktiv.

Antwort von Google – Fehlanzeige

Warum Google Maps die Strecke als gesperrt anzeigt, bleibt unklar. Auch Furrer hat darauf keine Antwort. Und der Tech-Gigant selbst ist nicht erreichbar, um den Fehler zu beheben. «Wir haben den Fehler gemeldet, aber nie eine Antwort erhalten», berichtet Furrer resigniert. Auch Blick erlebte Ähnliches: Mehr als die Endlosschleife des Google-Sprachroboters war nicht zu erreichen.

Furrer wünscht sich deshalb, dass potenzielle Gäste sich über andere Kanäle zur Verkehrssituation informieren. Auf der Website des Skigebiets steht: «Die Strasse von Giswil zur Mörlialp ist geöffnet. Nur die Strecke von der Mörlialp nach Sörenberg via Glaubenbielenpass ist im Winter gesperrt.» Also, liebe Sonnenhungrige und Skibegeisterte! Der Weg ist frei.