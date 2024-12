SVP-Präsident Marcel Dettling (43) überrascht als Platzanweiser am Skilift Hoch-Ybrig. Der Politiker, der seit seiner Kindheit im Tourismus tätig ist, lotst an Wochenenden Skifahrer zu Parkplätzen.

1/5 Im Winter hilft SVP-Präsident Marcel Dettling im Skigebiet Hoch-Ybrig aus. Foto: Pascal Scheiber

«Aha, der Blick weiss also auch, wo es schön ist», mit diesen kecken Worten begrüsst der SVP-Präsident Marcel Dettling (43) den Blick-Reporter am Samstagmorgen bei schönstem Wetter auf dem Parkplatz des Skilifts Hoch-Ybrig.

Hier amtet der SVP-Boss nämlich als Platzanweiser in der gelben Leuchtweste. An diesem Wochenende drängt es Gross und Klein auf die Skipiste, Dettling sorgt persönlich für Ordnung auf dem Parkplatz. Nicht unweit ist der SVP-Boss und seine Familie in Oberiberg SZ zu Hause.

Schon sein erstes eigenes Geld verdiente Dettling mit zwölf Jahren als Tellerwäscher im Pistenrestaurant am Hoch-Ybrig. «Von klein auf bin ich im Tourismus tätig, habe Geschirr abgewaschen und Tische abgeräumt», erinnert sich Dettling gegenüber Blick. Bis heute arbeitet er in der Hochsaison im Winter vor dem Skilift Hoch-Ybrig, wo er die Autofahrerinnen und Autofahrer zu Gratis-Parklücken lotst. So auch an diesem sonnigen Wochenende.

Verdient man denn als SVP-Präsident etwa nicht genug, dass Dettling noch ein Nebenjöbli braucht? Keineswegs, den Platzanweiser macht Dettling ehrenamtlich. Genauso wie das SVP-Präsidium.

Der Entscheid, dem SVP-Parteipräsidenten nichts zu zahlen, erfolgte 2009 aus Spargründen. Wegen eines Lochs in der Parteikasse beschloss die SVP, den Cheflohn zu streichen.

Heute zahlt Bern nicht schlecht

Über Geldnot kann sich Dettling trotzdem nicht beklagen, so erhält als Nationalrat – wie die anderen Räte – ein Einkommen in der Höhe von durchschnittlich 130’000 Franken. Dazu kommt noch der Lohn von seinem Bauernhof. Dort hält er mit seiner Familie Milchkühe, Schafe und Hühner. Dafür erhielt er gemäss Blick-Recherchen letztes Jahr 76'300 Franken an Direktzahlungen.