Nach dem Weihnachtsfest gehts ab auf die Skipiste. Viele geniessen das schöne Wetter und die freien Tage in den Bergen. Vor allem in Andermatt-Sedrun freut man sich über mehr Gäste. Aber auch andere Skigebiete ziehen eine positive Bilanz.

1/5 Es herrschen beste Wetter- und Schneeverhältnisse im Skigebiet Andermatt-Sedrun-Disentis. Foto: zVg

Auf einen Blick Schneefall beschert optimale Pistenbedingungen in Schweizer Skigebieten

Sonnenschein und perfekte Schneeverhältnisse locken viele Gäste in die Berge

Andermatt-Sedrun verzeichnet ein Drittel mehr Gäste über die Weihnachtsfeiertage

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Vor den Festtagen hat es kräftig geschneit, was an einigen Orten gerade noch rechtzeitig eine weisse Weihnacht beschert hat. Auch für die Schweizer Skigebiete es der Schneefall ein Geschenk. Schliesslich treibt es über die Feiertage nicht wenige in die Berge.

In Andermatt-Sedrun UR/GR hat es bis Heiligabend zur Mittagszeit 150 Zentimeter Neuschnee hingeworfen. Seither scheint die Sonne. «Somit finden unsere Gäste derzeit optimale Pistenbedingungen vor, bei besten Temperaturen für das Wintersportvergnügen und die Sonnenterrassen», heisst es auf Anfrage von Blick. Alle Talabfahrten sind geöffnet.

Die guten Verhältnisse machen sich auch in den Besucherzahlen bemerkbar: Bereits ein Drittel mehr Wintersportler hat das Skigebiet über die Weihnachtsfeiertage besucht als im Vorjahr.

Einziger Dämpfer für die Gäste: Die Zugverbindung zwischen dem Oberalppass und Sedrun ist seit 24. Dezember unterbrochen. Schuld ist eine technische Betriebsstörung der Matterhorn-Gotthard-Bahn.

Kein Wölkchen am Himmel

Auch in Davos-Klosters GR ist man mit dem Gästeaufkommen bisher zufrieden: «Dank des Neuschnees und schönen Wetters ist das Festtagesgeschäft positiv angelaufen. Die Gäste sind sehr erfreut über das grosse und bestens präparierte Pistenangebot bis ins Tal», sagt Sergio Michel, Sprecher der Bergbahnen Davos-Klosters. Das wolkenlose Wetter sorge zudem für beste Pistenverhältnisse.

Anfang Woche machte der starke Schneefall dem Skigebiet Flims-Laax GR noch zu schaffen. Doch mittlerweile ist der Himmel wieder blau: «Der anschliessende Sonnenschein und die perfekten Schneeverhältnisse lockten und locken noch immer viele Gäste auf den Berg», so die Medienstelle auf Anfrage. Wegen des Wetters Anfang Woche verzeichnet das Skigebiet bisher aber weniger Gäste als im Vorjahr. Trotzdem blickt man bei der Weisse Arena Bergbahnen AG positiv auf die laufende Wintersaison: «Das andauernde Wetterhoch mit Sonne und viel Schnee stimmt uns für die kommenden Tage sehr optimistisch.»

Hotelzimmer und Ferienwohnungen sind in allen genannten Skigebieten fast ausgebucht. Für Kurzentschlossene sind aber noch einige Betten verfügbar – wenn auch zum Teil nur tageweise.