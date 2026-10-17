Wegen einer technischen Störung stand die Titlis-Connect-Bahn still. Rund 200 Personen müssen laut Betreiber evakuiert werden – viele davon mit Helikoptern.

Die Seilbahn Titlis Connect zwischen Stand und Titlis war samstags eine Zeit lang ausser Betrieb. Ursache war ein technisches Problem, wie ein Leserreporter gegenüber Blick erklärt.

Viele mussten evakuiert werden. Über die Situation vor Ort sagte der Leser während des Geschehens: «Die Stimmung ist noch recht entspannt, aber die Frage ist, ob das Wetter bis zum Schluss mitspielt».

Oberer Sektor betroffen

Rund 200 Personen mussten insgesamt deshalb evakuiert werden. Etwas später meldet sich der Mediensprecher erneut bei Blick und gibt Entwarnung. «Die letzten 80 Personen werden jetzt regulär mit der Bahn wieder zurückgebracht», sagt er. Insgesamt mussten 120 Menschen mit Helikoptern evakuiert werden.

Laut Mediensprecher André Sidler betraf die Störung den oberen Sektor, um die sich Techniker sogleich kümmerten. In der betroffenen Bahn haben sich gemäss Sidler auch keine Gäste befunden. Eine Gefahr bestand ihm zufolge nicht.