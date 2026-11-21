Ein seit Donnerstag vermisster 66-Jähriger ist am Freitag im Gebiet Widderfeld in Alpnach OW tot aufgefunden worden. Die Obwaldner Behörden untersuchen die Todesumstände.

Darum gehts Ein vermisster 66-jähriger Mann ist im Gebiet Widderfeld in Alpnach OW tot aufgefunden worden

Die Suche war wegen schwierigen Wetters, Neuschnees und des anspruchsvollen Geländes erschwert

Am Freitag fand ein Suchhund den Mann, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zum Todesfall

Daniel Macher Redaktor News

Ein seit Donnerstag vermisster 66-jähriger Mann ist im Gebiet Widderfeld in Alpnach OW tot aufgefunden worden. Wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt, war der Mann am 19. November 2026 als vermisst gemeldet worden.

Unmittelbar nach der Vermisstmeldung wurde eine umfangreiche Suchaktion gestartet. Diese gestaltete sich aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse, des Neuschnees und des anspruchsvollen Geländes als besonders herausfordernd.

An der Suche waren Helikopter der Rega und der Armee, die Rettungsstation Sarneraatal sowie mehrere Suchhunde der Rettungsstation und verschiedener Polizeikorps beteiligt.

Am Freitagmittag führte schliesslich ein Suchhund die Einsatzkräfte zum Vermissten. Der Mann konnte jedoch nur noch tot geborgen werden.

Die Kantonspolizei Obwalden ermittelt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Obwalden zu den Umständen des Todes.