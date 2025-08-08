Ein spektakulärer Autotransport per Super Puma und ein beeindruckendes Feuerwerk sorgten am Mittwoch für Aufsehen in Vitznau LU. Die Pyro-Show, organisiert von Feuerwerk Frey, zog auch ausserhalb des Hotels viel Publikum an. Blick konnte mit dem Chef der Firma sprechen.

Über 1000 Zündungen mit Kalibern von 30 bis 150 mm präzise gezündet

Der spektakuläre Transport eines Autos mit einem zivilen Super Puma beschäftigte am Mittwochabend die Anwohner am Vierwaldstättersee. «Als das Auto abgesetzt wurde, hörten wir Klatschen und Jubelschreie», berichtete der Vitznauer Marco G.* Blick. Im weiteren Verlauf des Abends gab es dann im Seebereich vor dem Park Hotel Vitznau, wo das Auto wieder zu Boden gelassen worden war, noch ein Feuerwerk.

Einem Leserreporter, der aktuell in der Region Ferien macht, fiel am Mittwoch in Beckenried NW ein Schiff auf, das mit Feuerwerkskörpern beladen wurde. Bilder, die er Blick zugesendet hat, zeigen Dutzende verkabelte Abschussrampen. «Mindestens zehn bis zwölf Leute waren an den Vorbereitungen beteiligt», erzählt der Aargauer. Die Feuerwerkskörper wurden mit einem Kran auf das Boot geladen. «Man erzählte uns, dass es das grösste Feuerwerk sein werde, das bisher in Vitznau gezündet wurde.»

Nachdem er und seine Reisebegleitung davon gehört hatten, hätten sie ihren Ferientag extra umgeplant, um abends das Feuerwerk geniessen zu können. «Es ging sicher 15 Minuten und zog die Massen an. Auch von weitem war es gut zu sehen und zu hören. Ein gelungener Abend und ein schönes Feuerwerk», fügt der Leserreporter hinzu.

«Es war wirklich der Hammer»

Auf den Leserreporter-Fotos ist gut zu sehen, dass die Pyro-Show von der Firma Feuerwerk Frey aus dem Kanton Thurgau organisiert wurde. Eine weitere Leserreporterin sagte Blick, sie habe durch Feuerwerk Frey von der Show gehört.

«Es war wirklich der Hammer. Ich habe noch nie so ein geiles Feuerwerk gesehen», berichtete sie voller Begeisterung. Firmengründer Fabian Frey (25) hat Blick weitere Details zu der pyrotechnischen Darbietung verraten.

Insgesamt 1000 Zündungen

«Soweit uns bekannt, handelte es sich um eines der grössten Feuerwerke, die in Vitznau je umgesetzt wurden», sagt Frey. Zum Einsatz kamen unterschiedlichste Feuerwerkskörper. «Von Mörsern mit Kaliber 30 mm bis hin zu imposanten Kalibern von 150 mm», so der Pyro-Fachmann.

«Insgesamt wurden über 1000 Zündungen präzise und synchron gezündet.» Zwölf Personen sorgten während der Show dafür, dass ein reibungsloser Ablauf und die Sicherheit gewährleistet waren.

«Wir sind mit Leidenschaft Pyrotechniker»

Frey freut sich, dass das Feuerwerk so gut ankam. «Wir sind mit Leidenschaft Pyrotechniker und der grösste Lohn ist, wenn die Kunden und weitere Zuschauer unsere Kunst schätzen.»

Der Jungunternehmer hat die Firma 2020 gegründet. Seitdem realisierten Frey und sein Team zahlreiche spektakuläre Feuerwerke in der ganzen Schweiz – von romantischen Hochzeiten über unvergessliche Geburtstagsfeiern bis hin zu grossen Anlässen.

Wer ist der geheimnisvolle Gast?

Das Park Hotel Vitznau hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass Autotransport und Feuerwerk im Rahmen einer privaten Veranstaltung durchgeführt worden seien.

Welcher Gast die Sause in Auftrag gegeben hat, will auch Frey nicht verraten. Er verweist an das Park Hotel. Da es sich um eine rein private Angelegenheit handle, erteilt das Luxushotel Blick allerdings keine näheren Auskünfte. Somit bleibt diese Frage weiterhin ungeklärt.

* Name bekannt