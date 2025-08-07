DE
Kurioser Super-Puma-Transport in Vitznau LU
«Als das Auto abgesetzt wurde, hörten wir Jubelschreie»

Ein ungewöhnlicher Anblick am Vierwaldstättersee: Ein ziviler Super Puma transportierte am Mittwochabend ein Auto durch die Luft. Der spektakuläre Flug wurde vom Park Hotel Vitznau in Auftrag gegeben und sorgte für Aufsehen bei den Anwohnern.
Publiziert: 09:59 Uhr
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Das hat Blick-Leser Marco G. noch nie gesehen.
Foto: Blick-Leserreporter

Darum gehts

  • Super Puma transportierte Auto am Vierwaldstättersee bei Vitznau
  • Anwohner filmte ungewöhnlichen Transport, vermutete Geburtstagsparty oder Firmenevent
  • Park Hotel Vitznau gab Sonderflug in Auftrag, Super Puma hebt bis 4,5 Tonnen
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr flog ein ziviler Super Puma bei der Gemeinde Vitznau LU über den Vierwaldstättersee. Als wäre das nicht aussergewöhnlich genug, hing an dem Helikopter mit einem Seil auch noch ein Auto. 

Marco G.* wohnt gleich in der Nähe vom Park Hotel Vitznau. «Das habe ich noch nie gesehen, dass ein Auto so durch die Luft fliegt», sagt er zu Blick. Den kuriosen Anblick hielt er mit seinem Handy fest. «Als das Auto abgesetzt wurde, hörten wir Klatschen und Jubelschreie.»

«Eine Seite des Parkplatzes war abgesperrt»

Die genauen Hintergründe über diesen kuriosen Autotransport kennt G. nicht. «Vielleicht wurde das Auto anlässlich einer Geburtstagsparty oder eines Firmenevents geliefert?», fragt sich der Vitznauer.

Schon am Mittwochmorgen war er beim Parkplatz des Park Hotels vorbeigekommen. «Mir ist aufgefallen, dass eine Seite des Parkplatzes abgesperrt war. Nun weiss ich warum.» Um was für ein Auto es sich handelte, das konnte er aus der Ferne nicht erkennen.

Park Hotel Vitznau äussert sich

Die Gemeinde Vitznau hatte den Sonderflug auf ihrer Webseite angekündigt, wie «Zentralplus» zuerst berichtete. Ein Informationsblatt bestätigt, dass der Autotransport vom Park Hotel Vitznau in Auftrag gegeben und von Heliswiss durchgeführt wurde. Ein Super Puma kann bis zu 4,5 Tonnen heben. Aber wozu der ganze Aufwand? Das Park Hotel Vitznau will sich dazu auf Blick-Anfrage noch äussern.

* Name bekannt 

