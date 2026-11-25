Wer aufsteigt, entscheidet sich erst im März 2027: Nach einem regeltechnischen Fehler wird das Juniorenspiel zwischen Schenkon und Kriens neu angesetzt. Bei der Partie war es zu Ausschreitungen gekommen.

Marian Nadler Redaktor News

Harte Fouls, dann Schläge und schliesslich ein Polizeieinsatz: Ende Oktober kam es beim Spiel der C-Junioren des FC Schenkon gegen den SC Kriens im Kanton Luzern zu einer massiven Gewalteskalation. Wie geht der Innerschweizer Fussballverband (IFV) damit um? Klar ist: Das Duell wird neu angesetzt. Das bestätigt der IFV gegenüber der «Luzerner Zeitung».

Am 6. März 2027 werden beide Mannschaften erneut aufeinandertreffen. Die Begründung: Während des Spiels gab es einen «entscheidenden regeltechnischen Fehler» durch den Schiedsrichter. Der Referee hatte den Schenkonern nach deren Siegtor den Anstoss zugesprochen, obwohl die Krienser das Tor kassiert hatten. «Aus diesem Grunde muss das Spiel von Amtes wegen und gemäss Wettspielreglement des Schweizerischer Fussballverband (SFV) neu angesetzt werden», liest man in der «Luzerner Zeitung».

FC Schenkon ergreift Massnahmen

IFV-Präsident Markus Berwert äussert sich ferner zu den Tumulten auf dem Platz. «Nach dem Siegtreffer jubelten die Schenkoner Spieler, währenddessen die Krienser schon wieder bereitstanden, um wieder anzuspielen. Da kamen plötzlich Zuschauer auf den Platz, und das hat den Trainer der Krienser dazu bewogen, seine Mannschaft vom Feld zu nehmen. Die Situation hat den Schiedsrichter offenbar derart verwirrt, dass er schliesslich den FC Schenkon den Wiederanstoss ausführen liess», schildert er. Zu diesem Zeitpunkt waren die Krienser schon gar nicht mehr auf dem Platz, heisst es in einer IFV-Mitteilung.

Dass ein Funktionär des SC Kriens gezielt geschlagen wurde, relativiert Berwert. Der Trainer der Krienser soll sich schützend vor seine Spieler gestellt haben, als es zum tätlichen Angriff kam. Berwert weiter: «Dabei wurde der Krienser Trainer von jemandem gestossen. Das war aber kein Faustschlag oder gar eine Schlägerei. Es war nicht richtig dramatisch.»

Der FC Schenkon wurde mit einer Busse von einigen Hundert Franken bestraft. Der Verein hatte nach dem brisanten Vorfall direkt Massnahmen ergriffen. Zwei Zuschauer wurden mit Stadionverboten belegt, ein Spieler intern gesperrt. Und: Alle Spieler werden künftig mit Kameras überwacht. Am 6. März 2027 wird sich klären, welches Team aufsteigen darf. Mindestens bis dahin gilt der FC Schenkon offiziell nicht als Aufsteiger.