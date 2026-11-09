Mauro Bürli kann es nicht fassen: Dreiste Diebe haben seine gut 100 Kilogramm schwere Kanonenattrappe gestohlen. Doch warum stand das gusseiserne Diebesgut überhaupt im Eschenbacher Moos? Dahinter verbirgt sich ein Schrebergarten-Drama.

Darum gehts Im Eschenbacher Moos wurde 100-Kilo-Attrappe gestohlen

Sie war laut Eigentümer Mauro Bürli gesichert, Bürli vermutet ortskundige Täter

Das Denkmal stand für Protest gegen Umzonung und Abrisse

Marian Nadler Redaktor News

Aufregung im Schrebergarten-Paradies: In der Nacht auf Sonntag wurde eine im Parzellengebiet am Rand des Dorfs aufgestellte Kanonenattrappe von Unbekannten gestohlen. Kaum zu glauben. Denn: Die Kanone wiegt rund 100 Kilogramm und war mit einem Schloss gesichert, wie Gastronom Mauro Bürli (27), der das Modell mit seinem Vater Markus aufgestellt hat, Blick am Montag verrät. Seit mindestens 50 Jahren besitzt die Familie eine Parzelle im Eschenbacher Moos.

Bürli geht davon aus, dass die Täter mindestens zu zweit waren und sich in der Gegend auskannten. «Die Schrebergärten liegen ausserhalb des Siedlungsgebiets und sind nur durch ein Fahrverbot erreichbar», sagt er.

Was laut Bürli ausserdem für Täter aus der Region spricht: Die Kanone ist aus Gusseisen. «Sie hat mich einen knappen Tausender gekostet.» Der Materialwert ist also gering, es würde sich für die Ganoven nicht lohnen, sie einzuschmelzen oder anderweitig weiter zu veräussern.

So kam die Kanone ins Schrebergarten-Paradies

Eine Passantin, die am Sonntag gegen 0.30 Uhr mit ihrem Hund in der Nähe laufen war, habe ihm geschildert, dass das Tier auf dem Weg zur Kanone plötzlich komisch, fast aggressiv, reagiert hätte. Die Frau habe sich daraufhin entschieden, zurück zu ihrem Auto zu laufen.

Aber warum stand die Kanone überhaupt am Wegesrand mitten in der Natur? «Die Kanone wurde als Denkmal erreichtet, aufgrund von Streitigkeiten zwischen uns Gärtnern und dem Eschenbacher Gemeinderat», erklärt Bürli. Vor einiger Zeit wurde eine Teilzonenplanrevision umgesetzt. Mehrere Häuschen standen in der neuen Naturschutz- und Landwirtschaftszone oder hatten keine gültige Baubewilligung. Sie wurden abgerissen – trotz Protesten und Einsprachen.

Historische Anspielung

Die Kanone der Bürlis ist eine Anspielung auf die riesige Kanone von Anton «Herrgöttli» Achermann, einem der grössten Streithähne der Luzerner Kantonsgeschichte. Der bekannte Kunstsammler Achermann richtete die im Seetal aufgestellte Kanone der Legende nach in Richtung des Luzerner Regierungsgebäudes aus. Unter dem Geschütz prangt laut Zentralplus der Spruch «Macht vor Recht – Justitia quo vadis?». Der Spruch deutet darauf hin, dass es sich bei der Kanone um eine symbolische Drohgebärde handelte. Immer wieder geriet Achermann mit den Behörden in Konflikt. Im Lauf seines Lebens stritt der Luzerner zudem immer wieder mit Privatpersonen vor Gericht, dabei vertrat er sich stets selbst.

Gemeindeschreiber Roland Studer erklärt auf Blick-Anfrage, dass die Gemeinde vom Diebstahl bisher keine Kenntnis hatte. Es sei seines Wissens aktuell keine grössere Diebstahlserie in Eschenbach im Gang. Die Verfahren hinsichtlich des Gebiets Moos seien beendet. Studer steht zudem mit Kanoneneigentümer Bürli im Austausch. «Ihm geht es vor allem darum, sein Eigentum zurückzubekommen.»

Bürli hat nach eigenen Angaben am Montagvormittag Anzeige erstattet. Er hofft, dass der Fall aufgeklärt wird. Wenn die Kanone nicht bald wieder auftauchen sollte, will er zur Not eine neue kaufen. Zu wichtig ist das Denkmal für den Kampf gegen den in seinen Augen klaren Amtsschimmel.