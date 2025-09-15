Gewalttat in Zürich: Eine junge DJane berichtet, dass sie in der Nacht auf Sonntag in einem Tram attackiert worden sei. Ein Video ihrer Schilderungen kursiert derzeit in den sozialen Medien. Darin erhebt sie Vorwürfe gegen die Polizei.

1/5 Verängstigt schaut die junge Frau in die Kamera. Foto: Screenshot Instagram

Darum gehts Frau in Zürcher Tram angegriffen, Polizei kam ihr nicht zu Hilfe

Täter schlug ohne Vorwarnung zu, couragierte Helfer überwältigten ihn

Janine Enderli Redaktorin News

Die junge Frau steht blutüberströmt in einem Zürcher Tram. Der Schrecken steht ihr ins Gesicht geschrieben. Im Hintergrund liegt ein Mann auf dem Boden fixiert. Die Aufnahmen verbreiteten sich am Wochenende innert Stunden auf Social Media und sorgen für hitzige Diskussionen.

Doch was ist passiert? In dem Clip, der auf dem Instagram-Account «Szene isch Zueri» hochgeladen wurde, gibt die DJane an, bei der Station Frankental von einem unbekannten Mann zusammengeschlagen worden zu sein. «Ich wurde aus dem Nichts angegriffen. Ich sass einfach nur da, habe ihn nicht mal angeschaut.» Dann habe der Täter plötzlich mit der Faust zugeschlagen. «Danke Zürich, ich fühle mich sehr sicher», sagt die DJane mit ironischem Unterton.

«Sie hatten keine Kapazität»

Von der Polizei habe sie keine Hilfe erhalten. «Sie kamen nicht, um mir zu helfen. Sie gaben an, dass sie keine Kapazität hätten», behauptet die junge Frau. Zwei couragierte Helfer konnten den Angreifer laut ihren Aussagen schliesslich überwältigen und am Boden fixieren. Anschliessend sei er aus dem Tram verwiesen worden.

Die Polizeikräfte seien «anderweitig gebunden» gewesen, behauptet die DJane enttäuscht. «Sie wollten lieber Aktivisten verhaften.»

Polizei will Sachverhalt abklären

Die Schilderungen der Frau sind bislang nicht unabhängig bestätigt. Zwar war die Stadtpolizei Zürich zeitgleich mit einem Grosseinsatz am Kasernenareal beschäftigt, wo sich Besetzer Ausschreitungen mit der Polizei lieferten, jedoch blieb eine Anfrage bei der Stadtpolizei Zürich am Sonntag und am Montag ergebnislos.

Der Grund: Die Entscheidungsträger, die in jener Nacht im Einsatz standen, seien aufgrund ihres freien Tages nicht erreichbar gewesen. Dies sei aber zwingend notwendig, um den Sachverhalt sauber abzuklären. Man könne frühestens am Dienstag weiter informieren, heisst es weiter. Blick hält dich auf dem Laufenden.

Diskussionen im Netz

Das Video der jungen Frau sorgte innert Stunden für grosse Aufmerksamkeit. «Ich höre immer mehr, wie Frauen im öffentlichen Verkehr belästigt werden. Leute, zeigt Empathie», schreibt eine Userin in den Kommentaren.

Eine weitere Nutzerin schreibt: «Ich fühle mich echt nicht mehr sicher im öffentlichen Verkehr.»