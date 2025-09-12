Am Freitagabend rückte die Polizei mit grossem Aufgebot zum Landesmuseum in Zürich aus, inklusive Wasserwerfer. Vermummte versuchten, den Platzspitz zu besetzen, um gegen Kapitalismus zu protestieren. Die Menschenansammlung löste sich später auf.

Am Freitagabend kam es beim Zürcher Landesmuseum, nahe des Hauptbahnhofs, zu einem grossen Polizeieinsatz. Foto: Blick-Leserreporter

Darum gehts Polizeieinsatz am Landesmuseum nach versuchter Platzbesetzung in Zürich

Vermummte wollten mit Aktion gegen Kapitalismus den Platzspitz besetzen

Seit den 1990er Jahren steht der Platz für soziale Konflikte

Johannes Hillig Redaktor News

Jede Menge Polizei ist am Freitagabend zum Landesmuseum geeilt. Auch ein Wasserwerfer wurde eingesetzt.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz auf Anfrage von Blick. Mehr Informationen gibt die Behörde aber nicht. Eine Leserreporterin hörte Explosionsgeräusche.

Konzerte waren geplant

Wie die «NZZ» am späteren Abend berichtet, hatten Vermummte versucht, den Platzspitz zu besetzen. Mit einer antikapitalistischen Aktion wollten die Besetzer kämpfen, wie es in einer Pressemitteilung heisst. Mittlerweile hat sich die Menschenansammlung praktisch vollständig aufgelöst.

In der Pressemitteiilung hiess es auch: «Dieser Platz steht seit den 1990er Jahren für ein System, das Menschen aussortiert, verdrängt und kriminalisiert. Hier wurde wiederholt sichtbar, wie kapitalistische Mechanismen Mensch in Armut, Not und Abhängigkeit treibt.» Geplant war das Veranstalten von Podien und Konzerten im Zürcher Stadtpark.