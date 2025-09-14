In der Stadt Zürich eskalierte am Samstagabend ein Besetzungsversuch auf dem Kasernenareal. Die Stadtpolizei wurde von den Aktivisten massiv angegriffen. Sie reagierte mit Gummischrot und Tränengas. Auch ein Wasserwerfer war im Einsatz.

1/5 Am späten Samstagabend kam es in der Stadt Zürich zu Ausschreitungen. Foto: BRK News

Darum gehts Besetzungsversuch des Kasernenareals in Zürich führte zu Auseinandersetzungen mit der Polizei

Einsatzkräfte wurden mit Pyrotechnik, Steinen und Flaschen angegriffen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Tränengasschwaden vernebelten am späten Samstagabend die Umgebung des Kasernenareals in der Stadt Zürich. Eine Leserreporterin berichtete von einem riesigen Polizeieinsatz.

Zuvor hatte eine grössere Gruppe von Personen versucht, das Areal zu besetzen. Dabei wurden Ketten an Gittern angebracht und ein Abfallkübel in Brand gesetzt.

Polizei mit Pyros und Steinen angegriffen

Kurz vor 23 versuchte die Stadtpolizei dem Treiben ein Ende zu bereiten. Doch die Einsatzkräfte wurden beim Eintreffen laut Augenzeugen massiv mit pyrotechnischen Mitteln, Steinen und Flaschen angegriffen.

Die Polizei setzte daraufhin Gummischrot, Tränengas sowie einen Wasserwerfer ein. Gegen Mitternacht gelang es den Einsatzkräften, das Kasernenareal zu betreten und das Gebiet zu räumen. Ob es Verletzte oder Festnahmen gegeben hat, ist derzeit noch unklar.

Besetzungsversuch schon am Freitag

Das Kasernenareal geriet bereits in der Vergangenheit immer wieder ins Visier der linken Hausbesetzerszene. In der Stadt Zürich kam es bereits am Freitag zu Ausschreitungen, als Vermummte versuchten, den Platzspitz zu besetzen. Zur Aktion bekannte sich die linksorientierte Gruppe «Gleis 161».