In Zürich kam es zu einem Rammbock-Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft. Die Täter nutzten ein Fahrzeug, um einzudringen, und erbeuteten mehrere Tausend Franken. Die Polizei sucht Zeugen und einen VW Polo.

In Zürich kam es zu einem Rammbock-Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft. Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Daniel Macher Redaktor News

Am frühen Samstagmorgen kam es an der Regensbergstrasse im Zürcher Stadtkreis 11 zu einem Rammbock-Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft. Kurz nach 1.30 Uhr morgens erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich eine Meldung, dass soeben ein Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Regensbergstrasse 300 stattgefunden hat. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen.

Gemäss den ersten Erkenntnissen benutzte die Täterschaft ein Fahrzeug, um in das Geschäft einzudringen. Anschliessend flüchtete die Täterschaft mit dem Fahrzeug. Das entwendete Deliktgut beträgt mehrere Tausend Franken. In diesem Zusammenhang wird ein VW Polo gesucht. Für eine umfassende Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Stadtpolizei Zürich geführt.

Personen, die Angaben zum geschilderten Vorfall, zwischen 1.30 Uhr und 2.00 Uhr, an der Regensbergstrasse 300, oder über den Verbleib des VW Polo machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich zu melden. Insbesondere bittet die Stadtpolizei Zürich, dass sich der Zeuge, der vor Ort ein Video gemacht habe, noch einmal mit den Behörden in Verbindung setzen solle.