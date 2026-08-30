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Blick-Leser vor Ort
Videos zeigen den grossen Brand

Am Sonntagnachmittag steht eine Scheune bei Oberkirch in Flammen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.
Publiziert: 16:40 Uhr
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Aktualisiert: 16:41 Uhr
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