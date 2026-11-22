Mehr als 30 Frauen werfen über 20 Alternativtherapeuten sexuelle Übergriffe vor. Gegen mindestens vier Beschuldigte laufen laut einer RTS-Recherche Strafverfahren.

Darum gehts Mehr als 30 Frauen werfen über 20 Alternativtherapeuten in der Westschweiz sexuelle Übergriffe vor

Gegen mindestens vier Beschuldigte laufen Strafverfahren, ein weiterer sitzt in Untersuchungshaft

Ein Heiler wurde trotz glaubhafter Aussage einer Frau freigesprochen, sie legte Berufung ein

Janine Enderli Redaktorin News

Mehr als 30 Frauen erheben schwere Vorwürfe: Eine Recherche von RTS deckt das Ausmass sexueller Übergriffe im Bereich der Alternativmedizin in der Westschweiz auf. Über 30 Frauen erheben schwere Vorwürfe gegen mehr als 20 Therapeuten – darunter Magnetiseure, Akupunkteure und Schamanen. Gegen mindestens vier von ihnen laufen im Kanton Wallis derzeit Strafverfahren, ein weiterer Beschuldigter sitzt seit Mitte Oktober in Untersuchungshaft.

Freispruch trotz glaubwürdiger Aussage

Eine der Frauen berichtet gegenüber dem Sender, wie sie 2011 von einem Walliser Heiler missbraucht wurde. «Er hat mir vorgeschlagen, mich auszuziehen. Nachdem er meine Narben berührt hatte, steckte er seine Finger in meine Vulva.» Jahrelang habe sie über das Erlebnis geschwiegen.

Erst 2025, kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist, entschied sie sich, Anzeige zu erstatten. Im Juni 2026 stand der Heiler vor dem Bezirksgericht Martigny VS. Vor Gericht sagte er: «Nie, wirklich nie, habe ich intime Bereiche meiner Patientinnen berührt oder unanständige Vorschläge gemacht.» Der Heiler wurde freigesprochen – obwohl der Richter betonte, keinen Zweifel an der Aussage des Opfers zu haben. Die Frau legte Berufung ein.

Genitalien berührt

Der Fall sorgte für Aufsehen und laut dem Sender meldeten sich viele weitere Frauen mit ähnlichen Erlebnissen. Eine weitere Frau schilderte, dass derselbe Heiler ihr vor zehn Jahren bei einer Behandlung gesagt habe, ihr «rotes Chakra» sei blockiert, und sie müsse sich vollständig ausziehen. «Er begann, mich zu streicheln. Ich bin aufgestanden, habe mich angezogen und bin gegangen», schildert sie.

Laut Experten bleiben solche Fälle wegen fehlender gesetzlicher Regelungen und Aufsichtsbehörden oft jahrelang unentdeckt. Selbst Berufsverbote greifen nicht immer, da Rekurse die Weiterarbeit ermöglichen. Während ein Walliser Therapeut trotz entzogener Bewilligung vorerst weiterpraktizieren darf, wurde ein anderer Heiler rechtskräftig zu 15 Jahren Haft wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt.

Für alle nicht rechtskräftig Verurteilten gilt die Unschuldsvermutung.