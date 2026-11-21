Die Walliser Wildhut erlegte eine Wölfin, die Welpen säugte. Brisante Akten zeigen nun: Der Bund wusste früh davon, tat aber zehn Monate lang nichts. Nun redet er sich mit Fristen heraus.

Lino Schaeren Redaktor

Am 4. August 2025 schoss die Walliser Wildhut im Rappental die Wölfin F168. Ein rechtswidriger Abschuss, wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) nun auf Anfrage schreibt. In einem Brief an die Walliser Jagddienststelle, der Blick gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz vorliegt, wurde der Bund bereits im Juni 2026 deutlich: «Mit dem Abschuss wurde ein neu gebildetes Rudel aufgelöst.»

Der Kanton hatte damals lediglich den Abschuss eines Einzelwolfs bewilligt – also eines Tieres ohne Rudel. Nur drei Tage nach der Tötung wurden im Nachbartal vier Wolfswelpen entdeckt. Der Obduktionsbericht der Universität Bern, der Blick ebenfalls vorliegt, zeigte später, dass die Wölfin Junge hatte: Sie hatte im Mai 2025 Welpen geworfen und gesäugt.

Das Detail ist brisant, denn es entscheidet über die Machtfrage. Einen Einzelwolf darf der Kanton in Eigenregie zum Abschuss freigeben. Für ein Rudel braucht er den Segen des Bundes. Der Kanton Wallis habe «die Anzeichen einer Reproduktion des bestätigten Wolfspaars nicht ausreichend in die Abwägungen für einen Abschuss einbezogen», kritisiert das Bafu. Zwar darf der Kanton bei einem Wolfspaar verfügen, er muss davor aber ausschliessen können, dass es Nachwuchs gibt.

Dass der Bund eine kantonale Verfügung derart scharf verurteilt, ist selten. Konsequenzen hat es trotzdem keine. Das Bafu betrachtet den Fall als abgeschlossen.

Aufgeschreckt durch Zeitungsbericht

Die Begründung aus Bern: Die 30-tägige Beschwerdefrist gegen den Walliser Abschuss sei im Spätsommer 2025 bereits abgelaufen gewesen, als der Obduktionsbericht am 28. Oktober vorlag.

Juristisch mag der Fall damit erledigt sein. Doch das erklärt nicht das behördliche Schweigen in den Monaten danach. Denn der brisante Obduktionsbericht ging am Tag seiner Fertigstellung direkt ans Bafu. Die Hinweise auf den mutmasslich illegalen Abschuss lagen schwarz auf weiss in Bern – doch niemand schaute hin. Zehn Monate lang passierte: nichts.

Erst am 5. Juni 2026 wachte das Bundesamt auf – aufgeschreckt durch einen Bericht des «Walliser Boten». Plötzlich schickte das Bafu einen Brief nach Sitten. «Es liegt auf der Hand», schrieb die Behörde, dass F168 «mit grösster Wahrscheinlichkeit das Muttertier der im benachbarten Binntal aufgetauchten 4 Welpen ist.» Das Bafu fragte zudem nach, weshalb man nicht über die Rechtswidrigkeit informiert worden sei. Der Kanton Wallis blockte in seinem Antwortschreiben ab: alles nur Mutmassungen ohne handfesten Beweis.

Einzige Beschwerde betrifft Wallis

Warum hat beim Bund monatelang niemand hingeschaut? Die Antwort des Bafu ist bemerkenswert offen. Einzelwolfabschüsse seien Sache der Kantone, der Bund prüfe lediglich «stichprobenmässig». Eine lückenlose Überwachung sei «nicht Teil der Aufsichtsfunktion». Seit Anfang 2024 hat das Bafu schweizweit gegen eine einzige kantonale Einzelabschussverfügung Beschwerde geführt.

Dieser eine Fall passierte ebenfalls im Wallis – und zeigt, dass Bern auch anders kann. Im Mai 2026 liess der Kanton in Staldenried einen angeblichen Einzelwolf erlegen. Das Bafu hielt ihn für ein Elterntier des Nanztal-Rudels und zog gegen das Wallis vor den Staatsrat. Der Walliser Staatsrat Christophe Darbellay polterte daraufhin im «Walliser Boten», der Bund gebärde sich «oberbürokratisch».

Bei der getöteten Wölfin F168 unternahm das Bafu nichts dergleichen. Auf die Frage, weshalb hier mit zweierlei Mass gemessen wurde, antwortet das Amt nicht.

Auch im Wallis schweigt man lieber. Die zuständige Dienststelle liess zwei Fristen verstreichen, ohne die Fragen von Blick zum Abschuss zu beantworten. Wie der Kanton damals sicherstellte, dass F168 keine Welpen hatte, bleibt sein Geheimnis. Von den Welpen fehlt seit der Sichtung im Sommer 2025 jede Spur.