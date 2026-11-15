Hätte der Mann geahnt, was dieser Schuss auslöst, er hätte wohl nicht abgedrückt. Am 10. August 2025 lauert Martin F. auf einem Hochsitz mitten auf der Zürcher Albiskette. In der Dämmerung erblickt er eine Hirschkuh und ein Hirschkalb. Sie treten aus dem Wald und äsen vor einem Maisfeld. Kurz darauf erscheint eine weitere Hirschkuh. Auf sie hat es der langjährige Jäger abgesehen. Er greift zum Gewehr, nimmt das Tier ins Visier und drückt ab.

Um 21.15 Uhr ist die Hirschkuh tot. Der Jäger hat sein Ziel erreicht, aber damit endet diese Geschichte nicht. Es beginnt ein Spiessrutenlauf: Die Zürcher Jagdverwaltung erstattet Anzeige, die Polizei ermittelt, das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich analysiert die DNA der Hirschkuh, das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit seziert ihre Milchdrüsen, das Statthalteramt Affoltern erlässt einen Strafbefehl, der Jäger erhebt Einsprache, ein Wildtierbiologe verfasst ein Parteigutachten und schliesslich landet der Fall vor dem Bezirksgericht Affoltern.

Ein ungewöhnlicher Fall

Bei der Hauptverhandlung diese Woche lehnt sich der Beschuldigte zurück, verschränkt die Arme und sagt: «Ich habe versucht, jagdkonform zu handeln, und jetzt stehe ich vor dem Richter. Das ist für mich schade.» Normalerweise befassen sich Bezirksgerichte mit Diebstählen, Betrugsfällen oder Sexualdelikten. Nicht mit toten Hirschkühen. Die Richterin räumt ein, sie habe einigen Aufwand betreiben müssen, um sich in den Fall einzuarbeiten.

Dabei geht es im Kern um eine simple Frage: War das Tier geschützt oder jagdbar? Hirschkühe sind grundsätzlich geschützt. Es gibt aber Ausnahmen, und hier beginnt der juristische Streit, in dem es um sperrige Begriffe wie «laktierend» oder «führend» geht.

Eine Hirschkuh laktiert, wenn sie Milch im Gesäuge hat, und sie führt, wenn sich ein Kalb in ihrer Obhut befindet. Trifft beides zu, gelten besondere Jagdvorschriften. Über die genaue Auslegung der Gesetzeslage scheint jedoch unter Juristen Verwirrung zu herrschen.

Milchdrüsen seziert

Das Statthalteramt interpretierte die Artikel so: Eine Hirschkuh darf nur unmittelbar nach dem Abschuss ihres Kalbs erlegt werden. Der Jäger tötete die Hirschkuh aber zwei Tage nach dem Abschuss des Kalbs. Für das Amt war das zu spät, von Unmittelbarkeit könne keine Rede sein. Zudem gelte ein Muttertier so lange als führend, wie noch Milch im Euter sei. Und bei der Sezierung der Milchdrüsen hätten die Experten Rückstände festgestellt.

Das Statthalteramt verhängte deshalb eine Busse von 800 Franken plus 550 Franken Verfahrenskosten. Eine milde Strafe, möglich wären bis zu 20’000 Franken. Doch der Beschuldigte wollte selbst diesen Betrag nicht zahlen. Offensichtlich fühlte er sich von den Behörden schikaniert.

Sein Verteidiger sprach im Plädoyer von einem «unnötig komplizierten Prozedere» und einem «Slalomlauf», den sein Mandant habe absolvieren müssen. «Hätten die Vorinstanzen die Sachbestände richtig angewendet, wäre es zu gar keinem Verfahren gekommen.»

Heilige Hirschkuh?

Dann holte der Strafverteidiger zu einem Exkurs in «wildbiologischen Tatbeständen» aus. Das kantonale Wildtiermanagement schreibe vor, dass Rotwild im Verhältnis zwei zu eins geschossen werde (zwei Drittel weibliche, ein Drittel männliche Hirsche). Und diese Vorgabe lasse sich gar nicht erfüllen, wenn alle «laktierenden Hirschkühe» heiliggesprochen würden.

Eine Hirschkuh gelte nur dann als geschützt, wenn sie «laktierend UND führend» sei. Der Jäger hatte das Kalb aber bereits erlegt, also sei die Mutterkuh nicht mehr führend gewesen, ergo jagdbar. «Der Fall ist glasklar», folgert der Verteidiger.

Der Jäger wusste aus Gesprächen mit Landwirten, dass sich in der Region vier Stück Rotwild aufhielten (zwei Grosse und zwei Kleine). Als er zwei Tage nach dem Abschuss des Kalbs wieder auf die Jagd ging, war für ihn deshalb klar: Die einzelne Hirschkuh musste die Mutter des erlegten Kalbs sein. Schliesslich bringt eine Hirschkuh pro Jahr nur ein Junges zur Welt. Und tatsächlich: Die DNA-Analyse der Universität Zürich und die Untersuchung des Euters bestätigten, dass sie die Mutter war.

Die Urteilseröffnung

Zusätzlich hatte der Jäger ein Parteigutachten bei einem Wildbiologen in Auftrag gegeben, das ihn entlastete. Für die Richterin war die Sache aber ohnehin klar: «Der Staat muss Ihre Schuld beweisen und nicht Sie Ihre Unschuld.» Ausserdem müsse man Sinn und Zweck der Jagdvorschriften beachten. Die Vorschrift solle verhindern, dass ein Kalb ohne Mutter zurückbleibt. Verliere aber eine Hirschkuh ihr Junges, sei sie nicht mehr führend und dürfe geschossen werden.

Das Gericht sprach den Jäger deshalb vollumfänglich frei. Zudem erhielt er eine ordentliche Entschädigung: 750 Franken für das Verfahren des Statthalteramts, 900 Franken für das Gerichtsverfahren, 2160 Franken für das Parteigutachten und 21’600 Franken für den Strafverteidiger – wobei das längst nicht alle Kosten sind, die der Fall verursacht hat. Den Aufwand von Polizei, Universität Zürich und Institut für Wildtiergesundheit konnte das Gericht nicht beziffern.

Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Das Statthalteramt Affoltern könnte Berufung einlegen und damit riskieren, dem Jäger noch weitaus mehr Steuergeld auszahlen zu müssen. Der Jäger wollte sich nach der Urteilseröffnung nicht äussern, verliess den Saal aber sichtlich zufrieden.