Drei geschützte Luchse tot in Oberegg AI aufgefunden

In Oberegg AI sind am Samstag drei tote Luchse entdeckt worden. Es handelt sich um ein Muttertier und zwei Jungtiere – alle geschützt, alle mit Schussverletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Samstag wurde dem Amt für Jagd- und Fischerei von Appenzell Innerrhoden der Fund von drei toten Luchsen gemeldet. Ein Wildhüter rückte sofort nach Oberegg AI aus, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilt.

Im Bereich «Obere Bäumen», unweit der St. Antonstrasse, traf der Wildhüter die drei toten Tiere an. Laut Polizei handelt es sich um ein Muttertier und zwei Jungtiere aus diesem Jahr. Alle drei Luchse waren geschützt und wiesen Schussverletzungen auf.

Das Amt für Jagd- und Fischerei erstattete Anzeige bei der Kantonspolizei. Diese führt nun die Ermittlungen. Die Polizei sucht Personen, die im Zusammenhang mit den toten Luchsen verdächtige Feststellungen gemacht haben.