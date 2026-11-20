Mindestens zwei Unbekannte drangen in Muraz VS gewaltsam in ein Wohnhaus ein, verletzten den 73-jährigen Bewohner und flüchteten mit Bargeld. Der Mann starb zwei Tage später. Die Polizei sucht Zeugen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Dienstagabend kam es in Muraz VS auf dem Gemeindegebiet von Collombey-Muraz VS zu einem Raubüberfall in einem Wohnhaus. Zwischen 22 Uhr und 23.30 Uhr verschafften sich mindestens zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Haus am Chemin de la Ry, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis und die Kantonspolizei Wallis mitteilen.

Während die Täter die Räume durchsuchten, griffen sie den Bewohner an und verletzten ihn. Anschliessend flüchteten sie mit Bargeld in unbekannte Richtung. Wie viel Geld sie erbeuteten, ist nicht bekannt.

Zwei Tage später starb das Opfer

Beim Opfer handelt es sich um einen 73-jährigen Bewohner. Der Mann starb am Donnerstag. Die ersten Ermittlungen deuten laut den Behörden darauf hin, dass kein direkter Zusammenhang zwischen den beim Raubüberfall zugefügten Verletzungen und dem Tod besteht.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, um die genauen Umstände zu klären. Bei der Intervention wurde die Kantonspolizei Wallis unter anderem von der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation, der Kantonspolizei Waadt, den Gemeindepolizeien von Monthey und des Waadtländer Chablais, der interkommunalen Polizei Haut-Lac sowie dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit unterstützt.

Die Kantonspolizei Wallis sucht Zeugen. Sie bittet Personen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Telefonnummer 027 326 56 56 zu melden. Zudem ruft sie die Bevölkerung auf, verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei zu melden.