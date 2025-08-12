DE
Viele Unfälle am gleichen Berg
Vermisster Bergsteiger am Lagginhorn ist tot

Ein seit dem 11. Juli vermisster Mann wurde auf 3400 Metern Höhe am Lagginhorn gefunden. In diesem Sommer kam es bereits zu mehreren tödlichen Unfällen am 4000er im Kanton Wallis.
Publiziert: vor 8 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Anhören
Der tote Bergsteiger wurde auf 3400 Metern Höhe am Lagginhorn entdeckt.
Foto: Kapo VS

Darum gehts

  • Vermisster Mann am Lagginhorn VS tot aufgefunden. Berggänger entdeckten den Körper
  • Leiche westlich des Südgrats auf 3400 Metern Höhe entdeckt
  • Mehrere tödliche Unfälle am Lagginhorn in den letzten Wochen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Berggänger haben den leblosen Körper eines vermissten Mannes am Lagginhorn VS entdeckt. Sie fanden den Mann, der seit dem 11. Juli vermisst wurde, bereits am 5. August, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Die sterblichen Überreste seien westlich des Südgrats des Lagginhorns auf einer Höhe von etwa 3400 Metern entdeckt worden, hiess es in der Mitteilung der Walliser Kantonspolizei. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eingeleitet, um die Todesumstände zu klären.

Am Lagginhorn kam es kürzlich zu mehreren tödlichen Bergunfällen. Vergangenen Samstag stürzte ein Bergsteiger auf der Ostseite des Viertausenders in den Tod, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte. Vor einer Woche verunglückte zudem eine Frau auf dem Abstieg vom Gipfel über den Westgrat.

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

