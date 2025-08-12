Vermisster Bergsteiger am Lagginhorn ist tot

Ein seit dem 11. Juli vermisster Mann wurde auf 3400 Metern Höhe am Lagginhorn gefunden. In diesem Sommer kam es bereits zu mehreren tödlichen Unfällen am 4000er im Kanton Wallis.

Viele Unfälle am gleichen Berg

1/2 Der tote Bergsteiger wurde auf 3400 Metern Höhe am Lagginhorn entdeckt. Foto: Kapo VS

Darum gehts Vermisster Mann am Lagginhorn VS tot aufgefunden. Berggänger entdeckten den Körper

Leiche westlich des Südgrats auf 3400 Metern Höhe entdeckt

Mehrere tödliche Unfälle am Lagginhorn in den letzten Wochen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Berggänger haben den leblosen Körper eines vermissten Mannes am Lagginhorn VS entdeckt. Sie fanden den Mann, der seit dem 11. Juli vermisst wurde, bereits am 5. August, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Die sterblichen Überreste seien westlich des Südgrats des Lagginhorns auf einer Höhe von etwa 3400 Metern entdeckt worden, hiess es in der Mitteilung der Walliser Kantonspolizei. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eingeleitet, um die Todesumstände zu klären.

Am Lagginhorn kam es kürzlich zu mehreren tödlichen Bergunfällen. Vergangenen Samstag stürzte ein Bergsteiger auf der Ostseite des Viertausenders in den Tod, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte. Vor einer Woche verunglückte zudem eine Frau auf dem Abstieg vom Gipfel über den Westgrat.