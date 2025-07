Am Dienstagmorgen ist ein Bergsteiger am Lagginhorn im Wallis unterhalb des Gipfels in die Tiefe gestürzt. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Deutscher Bergsteiger (†52) stürzt am Lagginhorn in den Tod

Für den verunglückten Berggänger kam jegliche Hilfe zu spät. Foto: Kapo VS

Valentin Köpfli Redaktor News

Tragödie in den Walliser Alpen: am Dienstagmorgen befand sich eine Gruppe von fünf Bergsteigern auf dem Aufstieg zum Lagginhorn über den Westgrat. Unterhalb des Gipfels, auf einer Höhe von etwa 3800 Metern, stürzte einer der Alpinisten (†52) aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe und kam dabei ums Leben. Das schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung.

Drittpersonen alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Diese begaben sich mit einem Helikopter der Air Zermatt vor Ort, konnten jedoch nur noch den Tod des deutschen Bergsteigers feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.