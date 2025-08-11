Am Lagginhorn im Kanton Wallis kam es am Samstag zu einem tödlichen Unglück. Ein Alpinist stürzte ab und erlag seinen Verletzungen.

Angela Rosser Journalistin News

In Saas Grund im Kanton Wallis kam es am Lagginhorn am Samstag zu einem tödlichen Unglück. Wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt, befand sich gegen 9 Uhr morgens ein Alpinist, mutmasslich im Alleingang, im Aufstieg auf das Lagginhorn. Wie die Polizei weiter schreibt, stürzte der Alpinist auf der Ostseite aus noch ungeklärten Gründen in die Tiefen.

Die eingesetzten Rettungskräfte, die mit einem Helikopter der Air Zermatt ausrückten, konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die formelle Identifizierung ist gemäss der Behörde im Gange.