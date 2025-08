Tragödie im Wallis Bergsteigerin stürzt am Lagginhorn in den Tod

Am Dienstag ist eine Bergsteigerin am Lagginhorn oberhalb Saas-Grund VS in die Tiefe gestürzt. Sie zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Publiziert: 15:23 Uhr | Aktualisiert: 15:26 Uhr