Die Vision eines 260-Meter-Turms mit über 500 Wohnungen soll Zermatts Wohnungsnot lindern. Nun droht die Idee «Lina Peak» schon vor dem Start zu scheitern, weil die Matterhorn Gotthard Bahn die Bauparzelle jahrelang für ihr Tunnelprojekt beanspruchen will.

Darum gehts Heinz Julen (62) plant vor Zermatt den 260-Meter-Turm Lina Peak mit über 500 Erst- und Personalwohnungen

Die Matterhorn Gotthard Bahn will Julens Parzelle beim Tunnelbau und beim Gleisrückbau als Zwischenlager nutzen

Für den Turm mit 62 Stockwerken braucht es eine Umzonung, Julen hat 400 von 600 Unterschriften

Martin Meul Reporter News

Die Wiese, gut zwei Kilometer vor dem Dorfeingang von Zermatt VS, wirkt unscheinbar. Ein alter Stall steht darauf, dahinter liegt ein Kieswerk. Direkt daneben führen die Schienen der Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) vorbei. Noch, denn in ein paar Jahren sollen sie in einem Tunnel tief im Berg verschwinden.

Hier soll nichts weniger als die Zukunft des Weltkurortes entstehen. Der Zermatter Architekt und Hotelier Heinz Julen (62) träumt von einem einzigartigen Gebäude, das hier zu stehen kommen soll – dem 260 Meter hohen Turm «Lina Peak». Es wäre das höchste Gebäude der Schweiz, mitten in den Walliser Alpen.

Es ist eine Vision der Superlative. Realisierung? Fraglich. Widerstand und Hürden? Garantiert. Doch Julens Traum vom alpinen Wolkenkratzer wird nicht etwa von Umweltverbänden oder der Gemeinde Zermatt bedroht. Sondern von der Schmalspur-Eisenbahn der MGB.

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«Hammerschlag ins Gesicht»

Denn das Bahnunternehmen hat eigene Pläne für Julens Parzelle. Diese soll während des anstehenden Tunnelbaus – vor allem aber während des Rückbaus des alten Gleistrassees – als Zwischenlagerplatz für Baumaterial und Schutt dienen. Im Sinne des öffentlichen Interesses kann die Bahn auf das Land von Julen zugreifen. «Die Bahn will sich mein Land krallen!», so Julen.

Zwar wäre die Nutzung nur vorübergehend, dennoch käme sie einer Enteignung und dem Todesstoss für Julens Turmprojekt gleich. Der Architekt sagt: «Bis der Tunnel fertig ist, braucht es kein Lina Peak mehr.»

Der Tunnel dürfte frühestens in zehn Jahren fertig sein, der Rückbau nochmals ein paar Jahre dauern. Julen sagt: «Das Wohnungsproblem in Zermatt muss jetzt gelöst werden, nicht in zehn Jahren.»

Entsprechend gewaltig ist die Enttäuschung beim Architekten. Er sagt: «Das ist ein Affront erster Güte.» Er sei schockiert darüber, dass ausgerechnet die Zubringerbahn von Zermatt so handle. «Das ist ein Hammerschlag ins Gesicht.»

Kampf gegen Wohnungsnot in Zermatt

Denn Julens 500 Millionen Franken teurer Turm würde einige Probleme lösen. Geplant sind über 500 Erst- und Personalwohnungen, um der chronischen Wohnungsnot in Zermatt entgegenzuwirken. «Es fehlen Hunderte Wohnungen, die Preise für die Angestellten schiessen in den Himmel», so der Hotelier. «Wie sollen wir so künftig noch gutes Personal bekommen?» Damit die Wohnungen günstig bleiben, soll die maximal erlaubte Preissteigerung bei einem Wiederverkauf auf zwei Prozent pro Jahr gedeckelt werden. «Damit wird die Spekulation verhindert.»

Da der Platz im Bergdorf Zermatt besonders knapp sei, sei die einzige Möglichkeit für den Wohnungsbau die Höhe. «Darum ist Lina Peak so zukunftsweisend, auch weil es das Dorfbild nicht beeinträchtigt», erklärt Heinz Julen. Darum würde der Turm ausserhalb des Dorfs zu stehen kommen.

Damit sich die Sache trotz sozialem Wohnungsbau rechnet, sollen im oberen Teil des Turms Luxuswohnungen entstehen. «Das Matterhorn sieht man aber auch von den unteren Appartements», sagt Julen.

Ein Hub für Zermatt

Aber nun sind da die Pläne der MGB. Gegen diese wehrt sich Heinz Julen mit einer Einsprache beim Bundesamt für Verkehr, das für den Tunnelbau als Behörde zuständig ist. «Es muss eine andere Lösung geben, als diese so zentrale Parzelle so lange zu blockieren», sagt er.

Die Bahn bleibt auf Anfrage von Blick sehr allgemein: «Die Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (MGI) überprüft als ausführende Projektleiterin des auftraggebenden Bundesamtes für Verkehr alle eingegangenen Einsprachen einzeln und sorgfältig, analysiert diese und sucht nach Möglichkeiten zur Behebung der Einsprachen.» Normalerweise erfolge dies im direkten Austausch und Dialog mit den einsprechenden Personen und Parteien.

Heinz Julen ist frustriert. Er sagt: «Obwohl das Bahnunternehmen das Projekt genau kennt, hat es ganz ohne Not geplant, die Parzelle für den Rückbau des alten Bahntrassees zu enteignen.» Von einer weitsichtigen Haltung im Sinne von Zermatt und seiner Bevölkerung könne da keine Rede sein.

Es braucht eine Umzonung

Diese Weitsicht erhofft sich Julen von der Zermatter Einwohnerschaft. Denn damit auf der Parzelle tatsächlich ein Turm mit 62 Stockwerken entstehen kann, braucht es eine Umzonung, um eine Volksabstimmung in Zermatt zu erzwingen. Derzeit sammelt Julen Unterschriften. 400 von 600 nötigen hat er bereits zusammen.

Dabei gehe es nicht um ein Ja oder Nein zum Turm selbst, sagt der Architekt. «Es ist lediglich ein Schritt in die Richtung, mit den Planungen weitermachen zu können», sagt Julen und fügt an: «Die Menschen müssen hier zu vernünftigen Preisen leben können, sonst hat Zermatt keine Zukunft.»