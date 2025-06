Am Dienstag wurde ein Mann in der Region Zermatt als vermisst gemeldet. Umfangreiche Suchmassnahmen wurden eingeleitet. Jetzt wurde er tot aufgefunden.

Polizei findet Mann (†79) leblos in Täsch VS

Polizei findet Mann (†79) leblos in Täsch VS

Die Polizei setzte bei der Suche auch technische Mittel ein, um das Handy des Vermissten zu orten. (Symbolbild). Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein seit Dienstag in der Region Zermatt vermisster Mann ist am Donnerstagnachmittag tot aufgefunden worden. Der 79-Jährige hatte sich mit einer Reisegruppe in der Region aufgehalten, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt.

Die Regionalpolizei Zermatt wurde demnach am Dienstag gegen 16.15 Uhr über das Verschwinden des Mannes informiert. In der Folge sei auch die Kantonspolizei Wallis beigezogen worden, die umgehend eine grossangelegte Suchaktion eingeleitet habe.

Zum Einsatz kamen bodengebundene Einsatzkräfte, Hundeführer, Rettungsspezialisten sowie Helikopter der Air Zermatt, der Schweizer Armee und der Kantonspolizei Zürich. Zusätzlich seien technische Mittel eingesetzt worden, um das Mobiltelefon des Vermissten zu orten.

Trotz intensiver Bemühungen seien die ersten Suchaktionen ohne Erfolg verlaufen. Am Donnerstagnachmittag sei der Mann schliesslich leblos im Täschbach bei Täsch entdeckt worden. Weitere Informationen kann die Polizei derzeit nicht erteilen.