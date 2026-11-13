In Zermatt VS will ein Architekt ein 260-Meter-Hochhaus bauen, um die Wohnungsnot zu bekämpfen. Sein Projekt wird schon bevor irgendetwas in Stein gemeisselt ist, mit Hürden und Widerstand konfrontiert. Vielen in unserer Community ist das Vorhaben ein Dorn im Auge.

Darum gehts Architekt Heinz Julen plant bei Zermatt VS den 260-Meter-«Lina Park»

Er soll mit 500 Wohnungen die Wohnungsnot lindern

Leser bremsen; 59 Prozent sind in Umfrage wegen Landschaft dagegen

Alessandro Kälin Redaktor Community

Heinz Julen (62) will mit einem neuen Bauprojekt hoch hinaus. Der Architekt und Hotelier plant, nicht weit von Zermatt VS entfernt einen gewaltigen Wolkenkratzer in die Landschaft zu stellen. Der «Lina Park» wäre mit stattlichen 260 Metern das grösste Gebäude der Schweiz. Mit den 500 Erst- und Personalwohnungen, die der Zermatter in dem Gebäude vorsieht, will er etwas gegen die Wohnungsnot im Kurort unternehmen. Doch Julens Vision trifft bereits in der Planungsphase auf Probleme.

Zum einen will die Matterhorn Gotthard Bahn die Bauparzelle für ihr Tunnelprojekt in Beschlag nehmen. Das könnte den Bau des Turms um über ein Jahrzehnt verzögern. Die Frustration beim Architekten ist gross: «Das Wohnungsproblem in Zermatt muss jetzt gelöst werden, nicht in zehn Jahren.» Zumal das Projekt auch so mit genügend Widerstand konfrontiert werden dürfte. Vielen in unserer Leserschaft gefällt die Vorstellung eines riesigen Wolkenkratzers inmitten des Bergpanoramas ganz und gar nicht.

Die Mehrheit will keinen Skyscraper

In einer Leserumfrage mit über 4200 Teilnehmern ist die vorherrschende Meinung eindeutig. Ganze 59 Prozent wollen vom Wohn- und Geschäftsturm nichts wissen. In ihren Augen würde das Gebäude nie und nimmer in die alpine Landschaft hineinpassen.

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14 Prozent sind klar der Ansicht, dass gegen die Wohnungsnot in Zermatt etwas unternommen werden muss. Sie halten mehrere kleinere Wohnblöcke aber für den besseren Ansatz. Nur die verbliebenen 28 Prozent sehen den «Lina Park» als gute und innovative Lösung. Auch in den Kommentaren werden vor allem kritische Stimmen laut.

Fragen um Landschaftsschutz und Bezahlbarkeit

Viele Leserinnen und Leser sind über Julens Idee empört. Dieter Fankhauser kann es kaum glauben: «Ein Wolkenkratzer in Zermatt, ich glaub, ich spinne. Was ist denn das bitte für eine grössenwahnsinnige Idee?» Auch Louis Bielmann ist ausser sich: «Mit einem solchen Turm verschandelt er nur die Berge! So geht niemand mehr nach Zermatt.»

Für Margrit Oberholzer ist klar: «Ein solcher Turm gehört in die Stadt und nicht ins Bergdorf.» John Buler will eine andere Lösung sehen: «Dieser Turm hat sicher nichts in der Schweizer Natur zu suchen. Wohnungsnot kann auch auf schöne Art und Weise gelöst werden.»

Franz Vidonya fragt zudem: «Und wer kann sich dort das Wohnen leisten, wenn fertig gebaut ist?» Bruno Korell ist ebenso skeptisch: «Wenn das Ding steht, wird das denke ich kein einziger Arbeiter und keine einzige Arbeiterin bezahlen können.» Auch Franz Georg Balmer merkt an: «Das müsste die Gemeinde machen, damit es wirklich günstig bleibt.»

Andere wollen bezahlbaren Wohnraum sichern

Auch wenn sich nur wenige für das Bauprojekt begeistern lassen, finden sich doch einige Enthusiasten. Mia Montesarchio gehört zu den Befürworterinnen: «Find ich gut! Die Wohnsituation in Zermatt ist schon lange eine Baustelle.»

Leon Schwarz sieht kein Problem: «Warum nicht? Soll er Wohnraum in Zermatt schaffen.» Stephan Meyer lobt den Architekten ebenso: «Toll, versucht er etwas zu unternehmen! Die Unterbringung von Personal zu vernünftigen Konditionen sollte eigentlich Sache der Unternehmen und Gemeinde sein.»

Micha Bitano ist zwar dafür, aber: «Er wird es, denke ich, schwierig haben. Innovation und die Schweiz passen oft nicht zusammen.» Auch Uwe Kahlmeier rügt die Kritiker: «Aufhalten kann man solche Projekte im Moment noch. Aber irgendwann stehen überall solche Türme, wenn wir das Wohnproblem angehen wollen. Die Zukunft lässt sich nicht aufhalten.»