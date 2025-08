Netanyahu-Äusserung spaltet israelische Politik «Gaza-Einnahme ist eine sehr schlechte Idee»

Die Netanyahu-Aussage über potenzielle Besetzung des Gazastreifens in naher Zukunft sorgt in Israel bei einigen Politikern für Kopfschütteln. Sie warnen vor hohen Kosten und mangelnder Unterstützung in der Bevölkerung für den Plan.

