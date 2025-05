Mysterium um Todesdrama am Rimpfischhorn (4199 m ü. M.)!

Tragödie in den Walliser Alpen: Fünf Tourenskigänger wurden tot am Rimpfischhorn aufgefunden. Die Leichen wurden zufällig entdeckt, und es bleibt vieles unklar. Blick listet die zentralsten Fragen auf.

Identität, Todesursache und Zeitpunkt des Unglücks sind bisher unbekannt

Es war eine Schocknachricht, die die Walliser Kantonspolizei am Sonntag veröffentlichte: Am Rimpfischhorn (4199 m ü. M.) zwischen Saas-Fee und Zermatt wurden die Leichen von fünf Tourenskigängern geborgen. Eine Tragödie, die stark an das Unglück von der Tête Blanche im März 2024 erinnert. Damals starben sechs Menschen in den Walliser Bergen.

Die Leichen der fünf Alpinisten wurden am Samstag entdeckt, weil eine andere Bergsteigergruppe bemerkte, dass nahe des Gipfels des Rimpfischhorns vier Paar Ski herrenlos herumstanden. Die Bergsteiger alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Bei einem Suchflug fand die Air Zermatt dann drei Tote rund 500 Meter unterhalb des Sattels auf einem Lawinenkegel sowie zwei weitere Tote etwa 200 Meter oberhalb auf einer kleinen Schneefläche. Viele andere Fragen rund um das Unglück sind aber noch offen. Blick zeigt die wichtigsten auf.

1 Wann starben die Bergsteiger?

Gefunden wurden die Leichen am Samstag. Doch bis jetzt ist nicht bekannt, wie lange die Verunglückten schon am Berg lagen. Die Walliser Kantonspolizei hat bislang keine Angaben dazu gemacht, wann die Tourengänger unterwegs waren.

2 Wie starben die Tourengänger?

Offenbar wurde von den Bergsteigern selbst kein Notruf abgesetzt. Das spricht für ein spontanes Unglück wie einen Absturz, einen Wechtenbruch am Gipfel oder eine Lawine. In der Art des Unglücks dürfte sich auch die Erklärung finden lassen, warum zwei der Bergsteiger rund 200 Meter von den anderen entfernt gefunden wurden.

3 Wer sind die Verunglückten?

Bislang ist die Identität der Opfer noch unklar, sowohl ihr Geschlecht als auch ihre Nationalität. Die Walliser Kantonspolizei erklärte, dass die formelle Identifizierung der Opfer noch ausstehe. Das ist nicht ungewöhnlich, da es einige Zeit braucht, bis dieser Prozess abgeschlossen ist.

4 Wo wollten die Bergsteiger hin?

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen starteten die Tourengänger ihre Tour auf der Britanniahütte oberhalb von Saas-Fee. Die Skitour von dort aufs Rimpfischhorn gilt als anspruchsvoll und hochalpin, mit rund 1300 Höhenmetern Aufstieg. Sie ist beliebt bei erfahrenen Tourengängern, erfordert jedoch sichere Verhältnisse, gute Kondition und alpine Erfahrung. Ob die Alpinisten dann wieder zur Britanniahütte zurückkehren wollten oder ihr Ziel die Täschalp bei Zermatt war, ist unklar.

5 Warum hat niemand die Bergsteiger vermisst?

Ein Mysterium ist auch, dass die Leichen der Verunglückten durch Zufall entdeckt wurden. Wären der Bergsteigergruppe am Samstag nicht die herrenlosen vier Paar Ski im Skidepot am Rimpfischsattel (3989 m ü. M.) aufgefallen, hätte die Entdeckung der Leichen wohl noch länger gedauert. Denn soweit bekannt, wurden die Rettungskräfte nicht von Angehörigen der Tourengänger alarmiert.

6 Was ist mit dem fünften Paar Ski?

Fragen wirft auch der Umstand auf, dass nur vier Paar Ski im Skidepot gefunden wurden. Das fünfte Paar lag gemäss Air Zermatt im Gelände – warum, weiss niemand. Der Gipfelbereich des Rimpfischhorns, der oft über einen ausgesetzten Grat erreicht wird, ist besonders heikel. Deshalb werden die Ski für die letzten Meter normalerweise abgelegt.

7 Wie waren die Bedingungen am Berg?

Weil unklar ist, an welchem Tag die Gruppe das Rimpfischhorn besteigen wollte, lassen sich auch zu den Bedingungen vor Ort nur grobe Aussagen treffen. Die Schneelage galt nach den ergiebigen Niederschlägen in der Karwoche als gut. Bergsteiger, die um den 19. Mai auf dem Gipfel waren, berichteten allerdings, dass sich eine Schlechtwetterphase ankündigte. Ob das Wetter beim Unglück eine Rolle spielte, ist derzeit völlig offen.

Die Walliser Kantonspolizei hat unterdessen für den Montag weitere Information zum Unglück am Rimpfischhorn in Aussicht gestellt.