Waren auf einer Skihochtour unterwegs Ein Toter und zwei Verletzte bei Lawinenniedergang am Morgenhorn BE

Bei einem Lawinenniedergang am Morgenhorn in Kandersteg BE sind am Samstagnachmittag drei Männer verschüttet worden. Zwei Männer wurden leichtverletzt ins Spital geflogen. Ein 29-jähriger Schweizer konnte nur noch leblos geborgen werden