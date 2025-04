Am Samstag starb ein 58-jähriger Skitourengeher oberhalb der Barrage de Mauvoisin in der Region Val de Bagnes im Kanton Wallis. Er wurde durch eine Lawine tödlich verletzt.

1/2 In der Region Val de Bagnes verstarb am Samstag ein 58-jähriger Skitourengeher.

Darum gehts Belgischer Skitourengeher durch Lawine tödlich verletzt. Eisblock löste Unglück aus

Bergführer blieb unverletzt und leistete Erste Hilfe für Begleiter

58-jähriger Belgier starb trotz schneller Rettungsaktion mit Helikopter am Unfallort

Angela Rosser Journalistin News

Am Samstag, 5. April, wurde ein 58-jähriger belgischer Skitourengeher durch eine Lawine tödlich verletzt. Ein abgebrochener Eisblock löste eine Lawine oberhalb der Barrage du Mauvoisin aus, wie die Walliser Kantonspolizei schreibt. Ein Bergführer und sein Begleiter brachen gegen 9 Uhr zu einer Skitour auf. Die Lawine aus Eis, Schnee und Steinen riss den 58-Jährigen mit und verletzte ihn schwer.

Der Bergführer, der unverletzt blieb, setzte einen Notruf ab und leistete seinem Begleiter Erste Hilfe. Eine Crew der Air-Glaciers, bestehend aus einem Piloten, einem Arzt und einem Bergführer, wurde umgehend per Helikopter an den Ort des Geschehens geflogen. Trotz der schnellen Reaktion der involvierten Personen verstarb der 58-Jährige noch am Unfallort.