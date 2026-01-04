Nach dem verheerenden Brand mit 40 Toten in Crans-Montana VS liegen die Nerven blank. Als Blick vor einem der Häuser von Barbetreiber Jacques Moretti steht, eskaliert die Situation.

Es ist Sonntagvormittag. Blick befindet sich in einer Nachbargemeinde von Crans-Montana VS, vor einem von Jacques Morettis (49) Restaurants. Es wird vermutet, dass der Mann, der die Bar «Le Constellation» bis zum Grossbrand mit 40 Toten und an die 120 Verletzten führt, auch hier wohnt.

Lange ist es still vor dem Restaurant. Eine Info-Tafel gibt Auskunft: «Fermeture exceptionelle» – «Ausserordentliche Schliessung.» Dasselbe Schild findet sich auch in Crans-Montana, bei Morettis zweitem Lokal.

Innert weniger Minuten kommen verschiedene Menschen vor dem Restaurant in der Nachbargemeinde von Crans-Montana an. Im Hintergrund schliesst der Inferno-Bar-Betreiber Moretti seelenruhig das Restaurant auf.

Gruppe bedrängt Journalisten

Und dann wird es ungemütlich. Weil Blick das Treiben aus sicherer Distanz von der anderen Strassenseite her dokumentiert, kommen plötzlich mehrere, grimmig dreinblickende Männer auf den Blick-Reporter zu.

Als der Blick-Reporter sich vorstellen möchte, sagt einer der Männer mit Baseball-Cap und Sonnenbrille auf französisch: «Das ist mir scheissegal. Hier wird nicht gefilmt, klar?» Blick-Recherchen ergeben: Der Mann mit dem Cap ist Bertrand L.*, ein Mitarbeiter im Restaurant von Moretti – auch er kommt gemäss seinem Facebook-Profil aus Korsika.

Weder der Blick-Reporter noch ein weiterer Journalist aus Deutschland kommen überhaupt zu Wort. «Hör auf zu reden», blafft der Mann, während er die Journalisten weiter zurückdrängt.

Moretti bleibt im Hintergrund

Als sich diese Szene vor dem Restaurant abspielt, ist der Betreiber der «Le Constellation», Jacques Moretti, längst in der Bar verschwunden. Ganz knapp erscheint er noch auf dem Kamerafeld. «Wir sind in Trauer!», ruft eine Frau aus.

Danach verzieht sich die Gruppe ins Restaurant, ein muskulöser Mann wird wie ein Wachtposten am Fenster postiert, er blickt finster nach draussen.

Die Reaktion der Gruppe überrascht, die von Moretti nicht wirklich. Gegen den Betreiber der «Le Constellation» und seine Frau Jessica (40) wurde am Samstag eine Strafermittlung eingeleitet.

Festgenommen wurden sie bislang nicht. Die Gemeinde Crans-Montana reichte ebenfalls noch am Samstag Zivilklage ein. Beide Seiten haben den Behörden komplette Kooperation zugesichert. Gegenüber den Journalisten wird die Gruppe rund um Moretti lieber ausfällig. Eine Frau sagt zum Schluss: «Du bist ein verdammtes Stück Scheisse, ihr seid nur Scheisse, das ist alles, was ihr seid.»