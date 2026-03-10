DE
«Wir sind ein Kanton, der sich um seine Kinder sorgt»
Kantonsrat Pascal Clivaz:«Wir sind ein Kanton, der sich um seine Kinder sorgt»

Dicke Uhren und schnelle Autos
Diese Luxusgüter fanden die Ermittler bei Morettis

Bentley, Porsche, Rolex: Das Walliser Wirtepaar Jacques und Jessica Moretti lebte in Saus und Braus. Doch Ermittler vermuten ein kriminelles Netzwerk dahinter und stellten Luxusgüter im Wert von über einer halben Million Franken sicher.
Bei Jacques und Jessica Moretti durfte es gerne luxuriös sein.
Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE

Darum gehts

  • Jacques und Jessica Moretti verdächtigt, Vermögen durch Geldwäscherei erworben zu haben
  • Ermittler beschlagnahmten Luxusautos, Uhren und eine Schusswaffe bei den Morettis
  • Wert der beschlagnahmten Gegenstände über 500'000 CHF laut Schätzungen
RMS_Portrait_AUTOR_814.JPG
Martin MeulReporter News

Sie lieben den Luxus. Jacques (49) und Jessica Moretti (40) zeigten gerne, was sie hatten. Zumindest vermeintlich. Denn das schöne Leben der Barbetreiber des «Le Constellation» könnte zum grossen Teil Fassade gewesen sein. 

Diesen Verdacht hat zumindest die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) des Bundes. Für sie ist vieles an den Vermögenswerten der Morettis «verdächtig». 

Dazu gehören auch einige der Luxusgegenstände, die im Zuge der Ermittlungen beim Ehepaar beschlagnahmt wurden. Sie brachten die Ermittler auf die Geldwäschespur. Die Liste der beschlagnahmten Gegenstände zeigt: Das Ehepaar stand vor allem auf fette Karren und teure Uhren.

Ein hübscher Fuhrpark

Normale Autos waren für die Morettis offenbar nicht akzeptabel. Die Walliser Ermittler beschlagnahmten demnach einen schicken Bentley Continental. Ein kostenintensives Spielzeug.

Die Morettis waren gerne englisch unterwegs. Sie fuhren einen Bentley Continental (Symbolbild).
Foto: Bentley

Aktuelle Modelle werden in der Schweiz neu ab rund 250'000 Franken angeboten. Gebrauchte Modelle aus dem Jahr 2025 liegen preislich sogar höher – zwischen 265'000 und 350'000 Franken, je nach Kilometerstand und Ausstattung.

Die Morettis fuhren aber nicht nur Engländer. Auch einen Porsche Cayenne besassen die beiden. Der Marktwert für neuere Gebrauchte in der Schweiz variiert stark, liegt jedoch für gut ausgestattete Modelle meist im Bereich von 80'000 bis 150'000 Franken.

Der Mercedes (l.) und der Porsche der Morettis vor ihrem Haus. Es durfte etwas gehobener sein.
Foto: Martin Meul

Zudem fuhren die beiden einen Mercedes Vito. Auch dieser kann schnell einmal bis zu 50'000 Franken kosten.

In den Akten ist weiter die Rede von einem Maserati. Allerdings liegen hier keine genauen Angaben zum Modell vor. Dieses Fahrzeug war zentraler Bestandteil früherer Ermittlungen wegen Kreditmissbrauchs. Es wurde bei der aktuellen Sicherstellung von Luxusgütern jedoch nicht am Wohnsitz der Morettis vorgefunden oder gelistet. 

Klar ist, dass die Morettis ihre Autos über Leasing finanzierten. In den Akten ist von Raten von bis zu 4000 Franken pro Monat die Rede. 

«Ihr habt unsere Kinder getötet!»
2:48
Angehörige stellen Morettis:«Ihr habt unsere Kinder getötet!»

Uhren vom Feinsten

Nicht nur bei den Fahrzeugen protzten die Morettis. Auch am Handgelenk durfte es luxuriös sein. Die Ermittler beschlagnahmten mehrere Luxusuhren. Insgesamt 5 Modelle werden gelistet.

Da ist einerseits eine limitierte Hublot Big Bang. Während Standardmodelle neu zwischen 12'300 und 35'000 Franken kosten, können streng limitierte Editionen auf dem Zweitmarkt deutlich höhere Sammlerpreise erzielen.

Eine limitierte Hublot Big Bang wurde beschlagnahmt (Symbolbild).
Foto: Hublot

Gleich drei Uhren von Rolex wurden beschlagnahmt. Eine Rolex Daytona aus Stahl mit einem Wert von 17'000 Franken. Ebenfalls auf der Liste stehen eine Rolex Day-Date (bis 50'000 Franken) und eine Datejust, für die schnell einmal mehr als 10'000 Franken fällig werden. 

Eine Rolex Day-Date steht ebenfalls auf der Beschlagnahmungsliste (Symbolbild).
Foto: Bucherer.com

Zudem wurde eine Audemars Piguet Royal Oak beschlagnahmt: Ein Modell in Edelstahl hat einen Listenpreis von 35'000 Franken.

Finanzielle Sicherheiten

Welchen Wert die beschlagnahmten Gegenstände zusammen genau haben, ist schwer zu sagen. Da die Ausstattung und das genaue Modell einen erheblichen Unterschied machen können. Grob überschlagen dürfte es sich aber um Werte von über einer halben Million Franken handeln.

Die Beschlagnahmung der Luxusgegenstände fand statt, um allfällige Verfahrenskosten und Schadensersatzforderungen zumindest teilweise decken zu können. 

Bei Jaques Moretti wurde auch eine Schusswaffe vom Typ Glock 19 sichergestellt (Symbolbild).
Foto: Michel Delsol/ Getty Images

Derweil sorgt ein weiterer Gegenstand auf der Beschlagnahmungsliste für Fragenzeichen. So stellten die Ermittler bei den Morettis auch eine halbautomatische Pistole des Typs Glock 19 und 14 Schuss Munition sicher. Jacques Moretti gab an, eine Erlaubnis für die Waffe zu haben. Was er mit der Waffe wollte, ist unklar.

