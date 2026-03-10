Bentley, Porsche, Rolex: Das Walliser Wirtepaar Jacques und Jessica Moretti lebte in Saus und Braus. Doch Ermittler vermuten ein kriminelles Netzwerk dahinter und stellten Luxusgüter im Wert von über einer halben Million Franken sicher.

Sie lieben den Luxus. Jacques (49) und Jessica Moretti (40) zeigten gerne, was sie hatten. Zumindest vermeintlich. Denn das schöne Leben der Barbetreiber des «Le Constellation» könnte zum grossen Teil Fassade gewesen sein.

Diesen Verdacht hat zumindest die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) des Bundes. Für sie ist vieles an den Vermögenswerten der Morettis «verdächtig».

Dazu gehören auch einige der Luxusgegenstände, die im Zuge der Ermittlungen beim Ehepaar beschlagnahmt wurden. Sie brachten die Ermittler auf die Geldwäschespur. Die Liste der beschlagnahmten Gegenstände zeigt: Das Ehepaar stand vor allem auf fette Karren und teure Uhren.

Ein hübscher Fuhrpark

Normale Autos waren für die Morettis offenbar nicht akzeptabel. Die Walliser Ermittler beschlagnahmten demnach einen schicken Bentley Continental. Ein kostenintensives Spielzeug.

Aktuelle Modelle werden in der Schweiz neu ab rund 250'000 Franken angeboten. Gebrauchte Modelle aus dem Jahr 2025 liegen preislich sogar höher – zwischen 265'000 und 350'000 Franken, je nach Kilometerstand und Ausstattung.

Die Morettis fuhren aber nicht nur Engländer. Auch einen Porsche Cayenne besassen die beiden. Der Marktwert für neuere Gebrauchte in der Schweiz variiert stark, liegt jedoch für gut ausgestattete Modelle meist im Bereich von 80'000 bis 150'000 Franken.

Zudem fuhren die beiden einen Mercedes Vito. Auch dieser kann schnell einmal bis zu 50'000 Franken kosten.

In den Akten ist weiter die Rede von einem Maserati. Allerdings liegen hier keine genauen Angaben zum Modell vor. Dieses Fahrzeug war zentraler Bestandteil früherer Ermittlungen wegen Kreditmissbrauchs. Es wurde bei der aktuellen Sicherstellung von Luxusgütern jedoch nicht am Wohnsitz der Morettis vorgefunden oder gelistet.

Klar ist, dass die Morettis ihre Autos über Leasing finanzierten. In den Akten ist von Raten von bis zu 4000 Franken pro Monat die Rede.

Uhren vom Feinsten

Nicht nur bei den Fahrzeugen protzten die Morettis. Auch am Handgelenk durfte es luxuriös sein. Die Ermittler beschlagnahmten mehrere Luxusuhren. Insgesamt 5 Modelle werden gelistet.

Da ist einerseits eine limitierte Hublot Big Bang. Während Standardmodelle neu zwischen 12'300 und 35'000 Franken kosten, können streng limitierte Editionen auf dem Zweitmarkt deutlich höhere Sammlerpreise erzielen.

Gleich drei Uhren von Rolex wurden beschlagnahmt. Eine Rolex Daytona aus Stahl mit einem Wert von 17'000 Franken. Ebenfalls auf der Liste stehen eine Rolex Day-Date (bis 50'000 Franken) und eine Datejust, für die schnell einmal mehr als 10'000 Franken fällig werden.

Zudem wurde eine Audemars Piguet Royal Oak beschlagnahmt: Ein Modell in Edelstahl hat einen Listenpreis von 35'000 Franken.

Finanzielle Sicherheiten

Welchen Wert die beschlagnahmten Gegenstände zusammen genau haben, ist schwer zu sagen. Da die Ausstattung und das genaue Modell einen erheblichen Unterschied machen können. Grob überschlagen dürfte es sich aber um Werte von über einer halben Million Franken handeln.

Die Beschlagnahmung der Luxusgegenstände fand statt, um allfällige Verfahrenskosten und Schadensersatzforderungen zumindest teilweise decken zu können.

Derweil sorgt ein weiterer Gegenstand auf der Beschlagnahmungsliste für Fragenzeichen. So stellten die Ermittler bei den Morettis auch eine halbautomatische Pistole des Typs Glock 19 und 14 Schuss Munition sicher. Jacques Moretti gab an, eine Erlaubnis für die Waffe zu haben. Was er mit der Waffe wollte, ist unklar.