Gemeindepräsident lässt die bisherigen Geschehnisse Revue passieren

Zu Beginn spricht der Gemeindepräsident von Blatten VS, Matthias Bellwald. Er fasst zunächst die bisherigen Geschehnisse zusammen: Murgang am 14./15. Mai, Spaltung am Berg, am 17. Mai wird die Gemeinde über den Ernst der Lage informiert und ein Evakuationsplan angefertigt. Im Laufe des Wochenendes wurden die ersten Personen evakuiert. Später folgte dann die Gesamtevakuation.