In Schweizer Spitälern werden noch 28 Verletzte des Silvesterbrands in Crans-Montana behandelt. Einige Patienten sind weiterhin in kritischem Zustand und benötigen intensive Pflege.

Darum gehts 28 Verletzte der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS werden noch immer in Schweizer Spitälern behandelt

Brand durch Wunderkerzen im Schaumstoff der Bar ausgelöst

40 Tote, 116 Verletzte, 46 Überlebende im Ausland hospitalisiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Zahl der in der Schweiz behandelten Verletzten des Brandes in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS geht leicht zurück. Am Mittwoch wurden noch 28 Personen im Wallis oder in den Universitätsspitälern von Genf, Lausanne und Zürich betreut.

Der Spitalverbund des französischsprachigen Wallis (CHVR) zählte an seinen Standorten in Sitten und Siders insgesamt elf Patientinnen und Patienten – eine Person weniger als am Vortag. «Alle konnten die Intensivstation verlassen», teilte der Spitalverbund am Mittwoch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mit.

«Patienten sind schwer verbrannt»

«Ihre Beatmungsschläuche wurden am Montag entfernt, und sie gewinnen nach und nach ihre Funktionen zurück. Wir sind sehr zuversichtlich für sie. Die Patientinnen und Patienten in Siders erhalten rekonstruktive plastisch-chirurgische Behandlungen, die bei schweren Verbrennungen notwendig sind. Sie befinden sich in einem therapeutischen Prozess», hiess es weiter.

Noch neun Verletzte wurden im Universitätsspital Lausanne (Chuv) behandelt. «Diese Patienten sind schwer verbrannt und benötigen umfangreiche Pflege und eine intensive Betreuung, darunter regelmässige chirurgische Eingriffe. Die Teams sind voll mobilisiert, um ihnen die bestmögliche Versorgung zu bieten», schreibt das Universitätsspital.

«Zustand bleibt kritisch»

Zwei Verletzte befanden sich weiterhin in den Genfer Universitätsspitälern (HUG). «Sie werden nicht mehr auf der Intensivstation betreut», die HUG ausführten. Das Spital Riviera-Chablais behandelte am Mittwoch keine Verletzten der Brandkatastrophe der Silvesternacht im Walliser Touristenort mehr.

In der Deutschschweiz wurden sechs schwer verletzte Patienten im Universitätsspital Zürich (USZ) versorgt. «Ihr Zustand bleibt kritisch und wird es noch mehrere Wochen bleiben», teilte das USZ auf Anfrage mit.

0:45 Gemeindepräsident Féraud: «Wir sind betroffen, mehr eigentlich als alle»

40 Tote bei Brand in Walliser Bar

Im Berner Inselspital wurden keine Verletzten mehr behandelt. Sie wurden in stärker spezialisierte Einrichtungen für die Behandlung von Opfern mit schweren Brandverletzungen verlegt.

2:46 «Wie im Horror-Film»: Augenzeugen berichten von Inferno-Nacht in Crans-Montana

Zu dieser Liste kommen noch 46 Überlebende des Unglücks hinzu, die im Ausland hospitalisiert wurden, hauptsächlich in Frankreich und Italien, wie der Walliser Regierungspräsident Mathias Reynard (38) am Dienstag sagte.

Beim verheerenden Brand in der Silvesternacht in Crans-Montana kamen 40 Menschen ums Leben, 116 weitere wurden grösstenteils schwer verletzt. Unter den Opfern befanden sich zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene. Der Brand wurde höchstwahrscheinlich von Wunderkerzen ausgelöst, welche die Lärmschutzdecke der Bar aus Schaumstoff in Brand setzten.