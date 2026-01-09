Nach der Brand-Tragödie in Crans-Montana stellen sich viele Fragen. Feuerwehrmann Michael Huber erklärt, worauf es bei einem Brand zu Hause und am Arbeitsplatz wirklich ankommt. Von Rauchmeldern über Feuerlöscher bis hin zum richtigen Verhalten im Brandfall.

Fabio Schmid Creative Videoproducer

Durchblick-Host Fabio Schmid spricht mit Michael Huber über einfache, aber wichtige Massnahmen zur Brandprävention. Thema sind unter anderem Feuerlöscher, Rauchmelder, typische Brandrisiken im Alltag, sichere Fluchtwege und das richtige Verhalten im Ernstfall. Michael Huber ist ein Feuerwehrmann aus der Praxis, jedoch kein Brandschutzexperte.

