Vier französische Staatsangehörige, darunter zwei Minderjährige, wurden nach einem fehlgeschlagenen Autodiebstahl in Palézieux-Village VD von der Polizei gefasst. Zuvor kam es zu einem Grosseinsatz inklusive Verfolgungsjagd.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Garagenbesitzer in Palézieux-Village VD schlägt Autodiebe in die Flucht

Vier französische Verdächtige festgenommen, darunter zwei Minderjährige im Alter von 13 und 16 Jahren

18 Polizeipatrouillen, inklusive Hundestaffel, im Einsatz

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag, gegen 3:30 Uhr, schlug ein Garagenbesitzer in Palézieux-Village VD mehrere Jugendliche, die versuchten, Luxusfahrzeuge und Kontrollschilder zu stehlen, in die Flucht. Die Täter flüchteten in einem Auto mit französischen Kennzeichen.

Die alarmierte Polizei entdeckte das Fahrzeug der Verdächtigen in Jongny VD und verfolgte es, als es davonraste. Schliesslich blieb das Fluchtauto auf einem Parkplatz in Blonay VD stehen und die mutmasslichen Täter flüchteten zu Fuss. Daraufhin wurden vier Verdächtige in Blonay, St-Légier-La Chiésaz und Chailly-Montreux von in die Region entsandten Patrouillen festgenommen.

Hundestaffel im Einsatz

Es handelt sich um französische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Frankreich im Alter von 26, 22, 16 und 13 Jahren. Nach ihren Komplizen, deren Anzahl noch unbekannt ist, wird gefahndet.

Staatsanwaltschaft und das Jugendgericht haben ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen der Kantonspolizei Waadt übergeben. Im Anschluss an die Vernehmung der beiden Erwachsenen beantragte die Staatsanwaltschaft deren Untersuchungshaft. Für diese Operation waren achtzehn Polizeipatrouillen erforderlich, darunter zwei der Hundestaffel.