Darum gehts
- Garagenbesitzer in Palézieux-Village VD schlägt Autodiebe in die Flucht
- Vier französische Verdächtige festgenommen, darunter zwei Minderjährige im Alter von 13 und 16 Jahren
- 18 Polizeipatrouillen, inklusive Hundestaffel, im Einsatz
Am Montag, gegen 3:30 Uhr, schlug ein Garagenbesitzer in Palézieux-Village VD mehrere Jugendliche, die versuchten, Luxusfahrzeuge und Kontrollschilder zu stehlen, in die Flucht. Die Täter flüchteten in einem Auto mit französischen Kennzeichen.
Die alarmierte Polizei entdeckte das Fahrzeug der Verdächtigen in Jongny VD und verfolgte es, als es davonraste. Schliesslich blieb das Fluchtauto auf einem Parkplatz in Blonay VD stehen und die mutmasslichen Täter flüchteten zu Fuss. Daraufhin wurden vier Verdächtige in Blonay, St-Légier-La Chiésaz und Chailly-Montreux von in die Region entsandten Patrouillen festgenommen.
Hundestaffel im Einsatz
Es handelt sich um französische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Frankreich im Alter von 26, 22, 16 und 13 Jahren. Nach ihren Komplizen, deren Anzahl noch unbekannt ist, wird gefahndet.
Staatsanwaltschaft und das Jugendgericht haben ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen der Kantonspolizei Waadt übergeben. Im Anschluss an die Vernehmung der beiden Erwachsenen beantragte die Staatsanwaltschaft deren Untersuchungshaft. Für diese Operation waren achtzehn Polizeipatrouillen erforderlich, darunter zwei der Hundestaffel.
- Die Fahrzeugschlüssel an einem sicheren Ort aufzubewahren
- Wenn möglich, sollten die Fahrzeuge mit einer elektronischen Wegfahrsperre und einem GPS-Tracker ausgestattet werden
- Die Installation von Alarmanlagen und Überwachungskameras sowie die Blockierung der Ausgänge mit physischen Elementen
- Privatpersonen wird empfohlen, bei der Online-Anzeige ihres Fahrzeugs zum Verkauf keine Kontaktdaten anzugeben, sondern stattdessen einen Treffpunkt zu vereinbaren
- Die Fahrzeugschlüssel an einem sicheren Ort aufzubewahren
- Wenn möglich, sollten die Fahrzeuge mit einer elektronischen Wegfahrsperre und einem GPS-Tracker ausgestattet werden
- Die Installation von Alarmanlagen und Überwachungskameras sowie die Blockierung der Ausgänge mit physischen Elementen
- Privatpersonen wird empfohlen, bei der Online-Anzeige ihres Fahrzeugs zum Verkauf keine Kontaktdaten anzugeben, sondern stattdessen einen Treffpunkt zu vereinbaren