Tragödie auf der A9 bei Bex-Süd: Ein Autofahrer erfasste am Dienstagabend einen Fussgänger am Mittelstreifen. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tödlicher Unfall auf Autobahn A9: Fussgänger stirbt nach Kollision

Autofahrer wechselte Spur, um anderem Fahrzeug Auffahrt zu erleichtern

Autobahn A9 mehrere Stunden gesperrt nach Unfall am Dienstagabend

Marian Nadler Redaktor News

Schlimmer Unfall auf der Autobahn A9: Am Dienstagabend gegen 22 Uhr ist ein Autofahrer im Kanton Waadt auf Höhe der Anschlussstelle Bex-Süd mit einem Fussgänger, der sich am Rand des Mittelstreifens aufhielt, kollidiert. Der Autofahrer war in Richtung Wallis unterwegs gewesen.

Der Fussgänger verstarb noch am Unfallort, wie die Kantonspolizei Waadt am Mittwoch mitteilt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eingeleitet. Es kam zum Unfall, als der Autofahrer auf die linke Fahrspur wechselte, um einem weiteren Verkehrsteilnehmer die Auffahrt auf die Autobahn zu erleichtern.

Warum war der Fussgänger auf der Autobahn?

Der Fussgänger hatte keine Chance. Die rasch angerückten Rettungskräfte konnten ihn nicht mehr retten. Er verstarb noch am Unfallort. Seine Identität ist noch nicht abschliessend geklärt.

Der Grund dafür, warum sich der Fussgänger auf der Autobahn aufhielt, wird in der Medienmitteilung nicht genannt.Die Autobahn A9 war während der Unfallaufnahme ab der Anschlussstelle Bex-Süd für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt.