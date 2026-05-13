Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 25-Jähriger wegen häuslicher Gewalt in Waadtland gesucht und gefunden
- Polizei: Verdächtiger war psychisch instabil und gefährdete sich und andere
- Hinweis eines Bürgers führte zur Festnahme des Mannes am 13. Mai
Johannes HilligRedaktor News
Er wurde dringend gesucht. «Er steht im Verdacht, in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai im nördlichen Waadtland eine häusliche Gewalttat begangen zu haben», schrieb die Kantonspolizei Waadt am Mittwochmorgen über einen 25-Jährigen.
Aufgrund seiner psychischen Instabilität stellte er eine Gefahr für sich und andere dar.
Am Vormittag teilt die Polizei mit: Sie haben ihn. «Er war aufgrund der Fahndungsmeldung von einem Bürger gemeldet worden.»