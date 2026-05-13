Die Polizei suchte einen jungen Mann wegen einer mutmasslichen Gewalttat. Er gilt als psychisch instabil und potenziell gefährlich. Am Mittwochvormittag wurde er geschnappt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 25-Jähriger wegen häuslicher Gewalt in Waadtland gesucht und gefunden

Polizei: Verdächtiger war psychisch instabil und gefährdete sich und andere

Hinweis eines Bürgers führte zur Festnahme des Mannes am 13. Mai

Johannes Hillig Redaktor News

Er wurde dringend gesucht. «Er steht im Verdacht, in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai im nördlichen Waadtland eine häusliche Gewalttat begangen zu haben», schrieb die Kantonspolizei Waadt am Mittwochmorgen über einen 25-Jährigen.

Aufgrund seiner psychischen Instabilität stellte er eine Gefahr für sich und andere dar.

Am Vormittag teilt die Polizei mit: Sie haben ihn. «Er war aufgrund der Fahndungsmeldung von einem Bürger gemeldet worden.»