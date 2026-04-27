Swiss-Maschine muss auf dem Weg nach Frankfurt umkehren

Darum gehts
- Swiss-Flugzeug kehrte Montag zurück nach Genf wegen Überhitzung in der Kabine
- Feuerwehr empfängt Airbus A220
- Am Sonntag: Evakuierung eines Swiss-Airbus in Indien wegen Triebwerkproblem
Am Montagmorgen ist ein Flugzeug der Swiss aufgrund eines technischen Problems umgekehrt. Das berichtet «24 Heures».
Demnach kam es in dem Airbus A220, der von Genf nach Frankfurt am Main (D) unterwegs war, zu einer Überhitzung in der Kabine.
Nächster Vorfall nach Neu-Delhi
Gegen 10:45 Uhr, nach einem kurzen Kreisflug, hatte das Flugzeug den Kontrollturm um Landeerlaubnis gebeten. Es wurde von der Feuerwehr empfangen und einige Minuten lang für die Durchführung von Überprüfungen gestoppt. Anschliessend rollte es mit den Passagieren an Bord aus eigener Kraft zurück zum Rollfeld.
Erst am frühen Sonntagmorgen war ein Airbus A330-343 der Swiss am Flughafen Neu-Delhi in Indien aufgrund eines Triebwerkproblems evakuiert worden. Der Start wurde abgebrochen und die Maschine vorsorglich evakuiert. Es gab Verletzte.