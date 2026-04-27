Swiss-Maschine muss auf dem Weg nach Frankfurt umkehren

Ein Airbus A220 der Swiss musste am Montag nach einem kurzen Kreisflug zum Flughafen Genf zurückkehren. Das eigentliche Ziel war Frankfurt am Main (D) gewesen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss-Flugzeug kehrte Montag zurück nach Genf wegen Überhitzung in der Kabine

Feuerwehr empfängt Airbus A220

Am Sonntag: Evakuierung eines Swiss-Airbus in Indien wegen Triebwerkproblem War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Am Montagmorgen ist ein Flugzeug der Swiss aufgrund eines technischen Problems umgekehrt. Das berichtet «24 Heures».

Demnach kam es in dem Airbus A220, der von Genf nach Frankfurt am Main (D) unterwegs war, zu einer Überhitzung in der Kabine.

Nächster Vorfall nach Neu-Delhi

Gegen 10:45 Uhr, nach einem kurzen Kreisflug, hatte das Flugzeug den Kontrollturm um Landeerlaubnis gebeten. Es wurde von der Feuerwehr empfangen und einige Minuten lang für die Durchführung von Überprüfungen gestoppt. Anschliessend rollte es mit den Passagieren an Bord aus eigener Kraft zurück zum Rollfeld.

Erst am frühen Sonntagmorgen war ein Airbus A330-343 der Swiss am Flughafen Neu-Delhi in Indien aufgrund eines Triebwerkproblems evakuiert worden. Der Start wurde abgebrochen und die Maschine vorsorglich evakuiert. Es gab Verletzte.