Während Fifa-Präsident Gianni Infantino im Machtkampf um seine Zukunft steckt, wird der Weltverband von einem Cyberangriff erschüttert. Hacker drangen in die Systeme ein und erbeuteten interne Daten.

Daniel Macher Redaktor News

Der Fussball-Weltverband Fifa ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Dabei verschafften sich Cyberkriminelle Zugriff auf interne Systeme und entwendeten persönliche sowie geschäftliche Informationen. Das bestätigte die Fifa auf Anfrage der Nachrichtenagentur DPA. Betroffen sei eine begrenzte Menge an Daten. Genauere Angaben zum Ausmass und zur Art des Angriffs machte der Verband zunächst nicht.

Für zusätzliche Brisanz sorgt eine Behauptung der Hackergruppe «Handsome Boy Hacking Club» (HBHC). Diese hatte vergangene Woche erklärt, mehr als zwölf Gigabyte an Fifa-Daten gestohlen zu haben. Nachdem ein offenbar gescheiterter Erpressungsversuch nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hatte, veröffentlichte die Gruppe die erbeuteten Informationen in einem Forum für Cyberkriminelle.

Fifa verurteilt Vorfall scharf

Unter den veröffentlichten Dateien sollen sich Einwanderungsdokumente, Finanzunterlagen, juristische Dokumente sowie Informationen zur Führung des Weltverbands befinden. Ob sämtliche dieser Daten tatsächlich aus den Fifa-Systemen stammen, ist bislang nicht unabhängig bestätigt.

Die Fifa verurteilt den Vorfall scharf. «Derartige Handlungen stellen eine schwerwiegende und inakzeptable Verletzung der Privatsphäre dar und können erhebliche Konsequenzen für die betroffenen Personen haben», teilte der Verband mit.

Um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, arbeite man eng mit den zuständigen Behörden und Strafverfolgungsorganen zusammen. Die Fifa beschäftigt an ihrem Hauptsitz in Zürich rund 700 Mitarbeitende.

Nach Informationen der DPA steht der Cyberangriff nicht im Zusammenhang mit dem gescheiterten Plan zum Verkauf von WM-Rechten an Investoren. Der Vorfall ereignet sich mitten in einer ohnehin turbulenten Phase für den Weltverband und dessen Präsidenten Gianni Infantino (56).