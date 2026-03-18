Bei der Schweizer Airline Swiss fallen im Sommer 2026 erneut Flüge aus – insbesondere auf der Langstrecke. Grund ist der anhaltende Pilotenmangel. Zudem stehen elf Flieger wegen Triebwerksproblemen am Boden. Reisende müssen mit Umbuchungen und Einschränkungen rechnen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss streicht im Sommer 2026 insgesamt 326 Flüge wegen Pilotenmangels

Besonders betroffen sind Langstrecken nach Chicago und Shanghai mit Kürzungen

300 Flugbegleitende zu viel, Abgangsprämie von bis zu 15'000 Franken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

Bei der Swiss kehrt keine Ruhe ein: Auch im Sommer 2026 muss die Airline erneut zahlreiche Flüge streichen – diesmal über 300. Grund ist einmal mehr ein Mangel an Pilotinnen und Piloten. Für Reisende könnte das heissen: Umbuchen statt abheben.

Wie «Aerotelegraph» berichtet, fallen insgesamt 326 Flüge aus – rund 0,4 Prozent des gesamten Sommerflugplans. Schon 2025 hatte die Swiss 1400 Flüge absagen müssen. «Die Streichungen sind das letzte Mittel», sagt Swiss-COO Oliver Buchhofer (49) im Gespräch mit dem Luftfahrtportal.

Weniger Flüge nach Chicago und Shanghai

Besonders betroffen sind Langstreckenverbindungen. So fliegt die Lufthansa-Tochter nach Chicago künftig nur noch zwölf statt 14 Mal pro Woche. Nach Shanghai hebt Swiss im Sommer gar nur noch dreimal ab – zuvor waren es sieben Flüge wöchentlich. «Wir setzen bei personalintensiven Strecken an», erklärt Buchhofer. Das Problem: Die Swiss hat schon länger mit einem Pilotenmangel zu kämpfen. Ihr fehlen Kapitäne und Copiloten auf mehreren Flugzeugtypen – vom A320 bis zum A340.

Weitere Faktoren verschärfen die Lage: Elf Jets stehen wegen Triebwerksproblemen am Boden. Dazu kommen langwierige Umschulungen – etwa auf den neuen Airbus A350, der im Sommer erstmals im Liniendienst fliegen soll. Kurzfristige Entlastung ist nicht in Sicht. Denn laut Gesamtarbeitsvertrag dürfen neue Crewmitglieder nur schrittweise aufsteigen: Vom Copiloten auf Kurzstrecke bis zum Kapitän auf der Langstrecke dauert es Jahre.

Zu wenige Piloten – zu viel Bordpersonal

Während im Cockpit Personal fehlt, herrscht in der Kabine Überschuss: Swiss beschäftigt zeitweise bis zu 300 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter zu viel. Wer freiwillig geht, erhält aktuell eine Abgangsprämie von bis zu 15’000 Franken. Bei einem 100-Prozent-Pensum entspricht dies etwa vier Monatslöhnen, bei einem Grundgehalt von rund 4000 Franken pro Monat.

Grund für die ungewöhnlichen Massnahmen: Das Personalproblem ist weniger schnell behoben als bisher angenommen – erst bis 2027, heisst es in einer internen Mitteilung der Airline, die Blick vorliegt. Zudem sei der Gewinn deutlich gesunken, und zusätzliche Belastungen wie steigende Kerosinpreise und Flugausfälle infolge des Iran-Kriegs verschärfen die Situation weiter.

Wie das 15'000-Franken-Angebot bisweilen bei den Swiss-Mitarbeitenden ankommt, ist nicht bekannt. Die Blick-Community sieht den Deal äusserst kritisch – hier gehts zur Auswertung unserer Umfrage.