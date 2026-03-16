Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flughafen Berlin (BER) schliesst am Mittwoch wegen Verdi-Warnstreik komplett

Swiss streicht 16 Flüge zwischen Zürich und Berlin an drei Tagen

445 Flüge betroffen, Streik dauert von 5 Uhr bis Mitternacht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Gewerkschaft Verdi in Deutschland macht ernst: Der Flughafen Berlin (BER) wird am Mittwoch geschlossen. Der Betrieb wird komplett eingestellt. Der Warnstreik dauert von 5 Uhr am Morgen bis Mitternacht. Betroffen sind insgesamt 445 Abflüge und Landungen. Darunter auch die Swiss.

«Swiss muss aufgrund des geplanten Streiks am Flughafen Berlin-Brandenburg insgesamt je acht Hin- und Rückflüge annullieren», sagt Silvia Exer-Kuhn von Swiss zu Blick.

Betroffen sind folgende Verbindungen:

Dienstag

LX962 Zürich – Berlin

Mittwoch

LX963 Berlin – Zürich

LX966/67 Zürich – Berlin – Zürich

LX970/71 Zürich – Berlin – Zürich

LX974/75 Zürich – Berlin – Zürich

LX976/77 Zürich – Berlin – Zürich

LX978/79 Zürich – Berlin – Zürich

LX982/83 Zürich – Berlin – Zürich

LX962 Zürich – Berlin

Donnerstag

LX962 Berlin – Zürich

Swiss-Sprecherin Exer-Kuhn: «Wir bedauern diese Streichungen und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für unsere Fluggäste sehr. Wir verstehen den Ärger gut, wenn unsere Passagiere nicht wie geplant fliegen können.» Die Swiss setze alles daran, alternative Lösungen zu finden. Passagieren könnten die Reise verschieben oder stornieren.

Zwar sind Sicherheitskontrollen, Check-in und Gepäckabfertigung nicht direkt vom Streik betroffen, doch die Flughafenteams, die für kritische Aufgaben wie die Befeuerung der Landebahnen, die «Follow me»-Fahrzeuge und die Feuerwehr verantwortlich sind, legen die Arbeit nieder. Ohne die Feuerwehr dürfen Flugzeuge nicht landen und nur auf eigenes Risiko starten. «Die Beschäftigten am BER halten den Flughafenbetrieb täglich am Laufen. Sie verdienen Respekt – und einen Tarifabschluss, der ihre Arbeit anerkennt», sagte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rössler (58) zu «Bild».

Der Hintergrund des Streiks sind stockende Tarifverhandlungen.