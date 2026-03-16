Darum gehts
- Flughafen Berlin (BER) schliesst am Mittwoch wegen Verdi-Warnstreik komplett
- Swiss streicht 16 Flüge zwischen Zürich und Berlin an drei Tagen
- 445 Flüge betroffen, Streik dauert von 5 Uhr bis Mitternacht
Die Gewerkschaft Verdi in Deutschland macht ernst: Der Flughafen Berlin (BER) wird am Mittwoch geschlossen. Der Betrieb wird komplett eingestellt. Der Warnstreik dauert von 5 Uhr am Morgen bis Mitternacht. Betroffen sind insgesamt 445 Abflüge und Landungen. Darunter auch die Swiss.
«Swiss muss aufgrund des geplanten Streiks am Flughafen Berlin-Brandenburg insgesamt je acht Hin- und Rückflüge annullieren», sagt Silvia Exer-Kuhn von Swiss zu Blick.
Betroffen sind folgende Verbindungen:
Dienstag
LX962 Zürich – Berlin
Mittwoch
LX963 Berlin – Zürich
LX966/67 Zürich – Berlin – Zürich
LX970/71 Zürich – Berlin – Zürich
LX974/75 Zürich – Berlin – Zürich
LX976/77 Zürich – Berlin – Zürich
LX978/79 Zürich – Berlin – Zürich
LX982/83 Zürich – Berlin – Zürich
LX962 Zürich – Berlin
Donnerstag
LX962 Berlin – Zürich
Swiss-Sprecherin Exer-Kuhn: «Wir bedauern diese Streichungen und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für unsere Fluggäste sehr. Wir verstehen den Ärger gut, wenn unsere Passagiere nicht wie geplant fliegen können.» Die Swiss setze alles daran, alternative Lösungen zu finden. Passagieren könnten die Reise verschieben oder stornieren.
Zwar sind Sicherheitskontrollen, Check-in und Gepäckabfertigung nicht direkt vom Streik betroffen, doch die Flughafenteams, die für kritische Aufgaben wie die Befeuerung der Landebahnen, die «Follow me»-Fahrzeuge und die Feuerwehr verantwortlich sind, legen die Arbeit nieder. Ohne die Feuerwehr dürfen Flugzeuge nicht landen und nur auf eigenes Risiko starten. «Die Beschäftigten am BER halten den Flughafenbetrieb täglich am Laufen. Sie verdienen Respekt – und einen Tarifabschluss, der ihre Arbeit anerkennt», sagte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rössler (58) zu «Bild».
Der Hintergrund des Streiks sind stockende Tarifverhandlungen.