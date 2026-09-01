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Leservideo zeigt Feuerwehr wegen Brand in Chur im Einsatz
Wegen Brand
Leser filmt Feuerwehrleute in Chur im Einsatz
Wegen eines Brandes in Chur kommt es zum Einsatz der Feuerwehr. Ein Leser filmt die Szenen.
Publiziert: vor 41 Minuten
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