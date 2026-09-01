DE
FR
Abonnieren

Wegen Brand
Leser filmt Feuerwehrleute in Chur im Einsatz

Wegen eines Brandes in Chur kommt es zum Einsatz der Feuerwehr. Ein Leser filmt die Szenen.
Publiziert: vor 41 Minuten
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen