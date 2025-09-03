DE
Vorbereitung für Winterdienst
In Frick AG findet die erste Schneepflug-Meisterschaft statt

Im Aargau findet am 11. September erstmals eine Schneepflug-Meisterschaft statt. Fast 100 Fahrer aus 14 Kantonen und Liechtenstein treten in Frick an. Ziel ist es, Winterdienst-Mitarbeitende auf ihre wichtigen Aufgaben vorzubereiten.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Damit die Strassen im Winter sicher geräumt werden können, führt der Kanton Aargau zur Vorbereitung eine Schneepflug-Meisterschaft durch. (Symbolbild)
Foto: TIL BUERGY
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Zum ersten Mal wird im Aargau eine Meisterschaft im Schneepflug-Fahren ausgetragen: Am 11. September messen sich in Frick fast hundert Fahrer aus 14 Kantonen, zwei Städten, dem Fürstentum Liechtenstein und Einheiten des Nationalstrassennetzes.

Organisiert wird die Meisterschaft vom Kanton Aargau im Rahmen einer Winterdienst-Tagung, wie das Departement Bau, Verkehr und Umwelt am Mittwoch mitteilte.

«Mit dem Anlass sollen die Mitarbeitenden frühzeitig auf die wichtigen und oft zeitkritischen Aufgaben im Winterdienst vorbereitet werden», wird Giuliano Sabato von der Aargauer Tiefbauabteilung in der Mitteilung zitiert. Dies sei wichtig, um sichere Einsätze gewährleisten zu können. Die Schneeräumung und die Bekämpfung von Glatteis erfolgten bei widrigen Wetterverhältnissen.

Der Kanton Aargau führte die Tagung in den vergangenen Jahren für seine Winterdienst-Mitarbeitenden durch. Dieses Jahr weitet er den Anlass aus; er findet unter dem Patronat der Vereinigung Ostschweizer Strasseninspektorate statt.

Vormittags frischen die fast 100 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Wissen rund um Sicherheit im Strassenverkehr auf. Nachmittags geht es auf den Parcours im TCS-Fahrzentrum Frick. Zuerst absolvieren die Anwesenden ein Fahrtraining mit Geschicklichkeitsübungen, anschliessend messen sie sich in Qualifikations- und Finalrunden.

