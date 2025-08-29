DE
Rappi-Goali schenkt Aarau mit Patzer den Sieg
FCRJ – FC Aarau 0:1:Rappi-Goali schenkt Aarau mit Patzer den Sieg

Immer noch makellos
Aarau stellt Startrekord ein

Der FC Aarau kommt zum Auftakt der 6. Runde der Challenge League zum sechsten Sieg und egalisiert damit einen Rekord. In Rapperswil-Jona gewinnen die Aargauer 1:0.
Publiziert: 29.08.2025 um 22:32 Uhr
Aktualisiert: 29.08.2025 um 23:04 Uhr
Nicht zu bremsen: Der FC Aarau mit Topskorer Valon Fazliu (r.).
Foto: ANTHONY ANEX
Keystone-SDA

Am oberen Zürichsee brauchten die Aarauer trotz klarer Feldüberlegenheit Geduld. Erst nach gut einer Stunde gelang durch den Topskorer Valon Fazliu der hochverdiente Führungs- und Siegtreffer.

Der FC Aarau ist in der Geschichte der Challenge League das fünfte Team mit 18 Punkten nach sechs Runden - nach Yverdon (2004/05), St. Gallen (2008/09), Lausanne-Sport (2010/11) und Schaffhausen (2017/18). Ein siebter Sieg in Folge gelang aber noch keinem. Aarau könnte dies in zwei Wochen gegen Vaduz ändern.

Ganz anders unterwegs ist Bellinzona. Die Tessiner sind auch nach der 1:3-Niederlage bei Stade Nyonnais noch ohne Sieg und bleiben am Tabellenende.

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
FC Aarau
6
10
18
2
FC Vaduz
FC Vaduz
5
10
11
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
5
7
10
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
5
3
8
5
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
6
-1
8
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
6
-3
6
7
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
5
-3
5
8
FC Wil
FC Wil
5
-7
4
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
5
-3
2
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
6
-13
2
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
