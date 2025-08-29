Aarau stellt Startrekord ein

Nicht zu bremsen: Der FC Aarau mit Topskorer Valon Fazliu (r.).
Am oberen Zürichsee brauchten die Aarauer trotz klarer Feldüberlegenheit Geduld. Erst nach gut einer Stunde gelang durch den Topskorer Valon Fazliu der hochverdiente Führungs- und Siegtreffer.
Der FC Aarau ist in der Geschichte der Challenge League das fünfte Team mit 18 Punkten nach sechs Runden - nach Yverdon (2004/05), St. Gallen (2008/09), Lausanne-Sport (2010/11) und Schaffhausen (2017/18). Ein siebter Sieg in Folge gelang aber noch keinem. Aarau könnte dies in zwei Wochen gegen Vaduz ändern.
Ganz anders unterwegs ist Bellinzona. Die Tessiner sind auch nach der 1:3-Niederlage bei Stade Nyonnais noch ohne Sieg und bleiben am Tabellenende.
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
10
18
2
5
10
11
3
5
7
10
4
5
3
8
5
6
-1
8
6
6
-3
6
7
5
-3
5
8
5
-7
4
9
5
-3
2
10
6
-13
2
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg