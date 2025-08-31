In Kaiseraugst AG wurde eine 11-Jährige von einer 72-Jährigen auf der Strasse angefahren. Das Mädchen wurde ins Spital gebracht, die Fahrzeuglenkerin musste ihren Führerausweis abgeben.

Eine 72-Jährige erfasste mit ihrem Auto auf einem Fussgängerstreifen in Kaiseraugst ein elfjähriges Mädchen. Foto: Kantonspolizei Aargau

Eine 72-jährige Autofahrerin hat am Samstagnachmittag auf einem Fussgängerstreifen in Kaiseraugst AG ein elfjähriges Mädchen mit ihrem Wagen erfasst. Das Kind blieb nach dem Zusammenprall ansprechbar und wurde unbestimmt verletzt ins Spital gebracht.

Die Automobilistin blieb unverletzt, wie die Aargauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Automobilistin die Elfjährige übersehen. Am Auto entstand Sachschaden. Die Polizei nahm der 72-Jährigen den Fahrausweis ab.