Ein Swiss-Flug – durchgeführt von Helvetic – musste am Donnerstagabend seine Reise nach Krakau abbrechen. Der Grund: Ein Blitzeinschlag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Blitzschlag trifft Helvetic-Airways-Maschine nach Start in Zürich am Donnerstagabend

Pilot kehrt zur Inspektion um, Flugzeug Freitag wieder einsatzbereit

117 Passagiere, die meisten erreichten Krakau am selben Abend

Janine Enderli Redaktorin News

44 Minuten nach dem Start landete eine Embraer-Maschine der Helvetic Airways am Donnerstagabend wieder in Zürich. Die Maschine führte einen Swiss-Flug nach Krakau durch, als sie von einem Blitz getroffen wurde. Zuerst berichtete der «Tagesanzeiger» über das Ereignis.

Daten von «Flightradar24» zeigen, wie die Maschine nach dem Start nach Osten fliegt und dann über Süddeutschland wieder umkehrte. Gegen 18.35 Uhr landete das Flugzeug wieder in Kloten.

Flugzeug wurde inspiziert

Gegenüber dem «Tagesanzeiger» erklärt Helvetic-Mediensprecher Simon Benz: «Der Commander hat sich aufgrund eines Blitzeinschlages dazu entschieden, zur Überprüfung der Maschine nach Zürich zurückzukehren.» Das Flugzeug sei inspiziert worden und bereits wieder im Einsatz. Es startete am Freitagmorgen um 8.18 Uhr in Richtung Berlin.

An Bord haben sich 117 Passagiere befunden, wie Swiss-Mediensprecherin Silvia Exer-Kuhn gegenüber der Zeitung angab. Für die Fluggäste konnte eine rasche Lösung gefunden werden. «Wir haben alle Passagierinnen und Passagiere auf die für sie schnellstmöglichen alternativen Verbindungen umgebucht.» Die meisten Passagiere erreichten Krakau noch am Donnerstagabend.