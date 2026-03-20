Auswertung zeigt – zu viele Menschen in Inferno-Bar

Von Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk

Also doch. Wie die neusten Ermittlungen ergeben haben, haben sich mehr Menschen als eigentlich zugelassen wären, in der Bar Le Constellation in Crans-Montana, befunden.

Anhand der Aufnahmen der Überwachungskameras im Innern der Bar, konnte die Walliser Kantonspolizei nun zählen, wie viele Menschen sich wo aufhielten. Im Untergeschoss der Bar befanden sich bei Ausbruch des Feuers 132 Personen, schreibt die «NZZ» in Bezug auf die Ermittlungsakten.

Gemäss der nationalen Brandschutz-Richtlinien hätten sich lediglich 100 Personen dort aufhalten dürfen. Insgesamt zählte die Polizei 164 Personen – nur etwas mehr als die gesamte Zahl der Opfer, die sich auf 156 beläuft. Darunter sind 41 Todesopfer und 115 wurden verletzt.

Mit dieser neuen Erkenntnis ist auch bestätigt, dass es definitiv zu wenig Fluchtwege gab. Auf diese Anzahl Personen hätten es drei Ausgänge mit einer Breite von 90 Zentimeter sein müssen. Bei zwei Ausgängen hätte deren Breite 1 Meter und 20 Zentimeter betragen müssen. Fakt ist: es gab für die Menschen im Untergeschoss nur einen Ausgang und dieser wurde für die Opfer zum tödlichen Nadelöhr. Die meisten Todesopfer wurden dort gefunden.

Wie viele Personen in der gesamten Bar, also im Erdgeschoss und im Untergeschoss mit dem Fumoir, zugelassen waren, ist ebenfalls schwammig. In der Betriebsbewilligung sei die Gästeanzahl nämlich nicht erwähnt und auch andere Zahlen aus den Akten widersprechen sich.

Was somit aber mehr als klar ist, ist, dass die Opfer keine Chance hatten. Zu wenig Fluchtwege, eine zu wenig breite Treppe, eine Tür, die nur nach innen aufgeht und viel zu viele Personen.

Bereits kurz nach der Katastrophe im Le Constellation in der Silvesternacht wurde darüber spekuliert, wie viele Menschen sich insgesamt in der Bar aufgehalten haben. Die Diskussionen drehten sich aber bald hauptsächlich um den Schaumstoff an der Decke, die Wunderkerzen in den Champagnerflaschen und die versperrten Fluchtwege. Meine Kollegin Sandra Marschner hat die verschiedenen Szenarien, die ein Brandschutzexperte rekonstruiert hat, festgehalten.